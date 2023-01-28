​​​​​​​تصاعد التوتر في القدس... إصابتان بعملية إطلاق نار جديدة

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية وإذاعة الجيش الإسرائيلي، إن شخصين أصيبا، فيما يحتمل أنه هجوم بالرصاص في البلدة القديمة بالقدس.

وذكرت وسائل إعلام نقلاً عن "نجمة داوود الحمراء" إن المصابين هما؛ إسرائيلي يبلغ من العمر 22 عاماً وحالته خطيرة، وإسرائيلي آخر يبلغ من العمر 45 عاماً وحالته متوسطة، وأن كلاهما أٌصيب في الجزء العلوي من الجسم، وتم نقلهما إلى مستشفى "تشعريه تسيدق" بالقدس.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن المصابين أب وابنه.

وفي تفاصيل الحادث، أشارت تقارير إلى أن مستوطنين، أطلقوا النار على شخص بعد أن استهدفهم بإطلاق نار في بؤرة استيطانية في سلوان بالقدس الشرقية.

وقالت صحيفة "جروزاليم بوست" إن الشرطة وصلت إلى مكان الحادث وإنه تم تحييد مطلق النار.

ويأتي هجوم اليوم بعد أقل من 24 ساعة على مقتل 7 إسرائيليين بعملية إطلاق نار وقعت في مستوطنة نافيه يعكوف قرب بلدة بيت حنينا بالقدس الشرقية، فيما لقي المنفذ؛ حتفه برصاص الشرطة.

(م ش)