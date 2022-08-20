​​​​​​​تصاعد الاعتداءات بحق الدروز.. العثور على جثة رجل وزوجته مقتولين في إحدى قرى إدلب

عثر صباح اليوم، السبت، على جثة رجل وزوجته من الموحدين الدروز، مقتولين بالرصاص، في ظرف مجهول، أمام منزلهما في قرية كفتين إحدى قرى جبل السماق بريف إدلب الشمالي، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتشهد أهالي قرى جبل السماق في ريف إدلب ذات الغالبية الدرزية لاعتداءات طائفية متكررة من قبل مرتزقة "الحزب التركستاني"، كان آخرها دخول مرتزقتها على مركز عبادة للموحدين الدروز في القرية وتهديدهم بالسلاح وإطلاق عبارات طائفية والتكفير بحق الموجودين من رجال الدين الدروز.

كما هاجمت مرتزقة "الحزب التركستاني" التابعين لدولة الاحتلال التركي عدة منازل للموحدين الدروز وضرب الموجودين فيها والاعتداء على ممتلكاتهم.

(د ع)