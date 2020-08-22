​​​​​​​ترميم طريق حيوي في تربه سبيه وتوسيع خطوط الصرف الصحي في مخيم برخدان

تحاول بلدية الشعب في بلدة أبو فرع وعلى الرغم من قلة الإمكانات، وكونها بلدية مستحدثة تقديم الخدمات للأهالي؛ واستطاعت خلال الفترة الماضية ترميم الطريق الرئيس للبلدة بعد أن كان شبه خارج عن الخدمة.

ويعدّ طريق بلدة أبو فرع أحد أهم الطرق الاستراتيجية في ناحية تربه سبيه، حيث يعدّ طريقًا حيويًّا لأكثر من 60 قرية جنوب الناحية، ويربط الناحية بناحية تل حميس ويصل إلى خط البترول.

الرئيس المشترك لبلدية الشعب في بلدة أبو فرع علي الحوار أشار إلى أنهم وبالاستفادة من ميزانية هذا العام، قاموا بترميم وترقيع طريق البلدة الرئيس، نظرًا لأهميته وكونه كان خارج الخدمة نتيجة الأضرار التي لحقت به.

وبيّن أنهم سيقومون خلال الأيام القادمة، بترميم طرق قرى البلدة بمادة البقايا، وبتكلفة 20 مليون ل. س.

هذا وبنت بلدية الشعب في بلدة أبو فرع جسرين رئيسين في البلدة خلال الفترة الماضية، لمنع حدوث فيضانات، وبقاء طرق البلدة ضمن الخدمة.

توسيع خطوط الصرف الصحي في مخيم برخدان

باشرت بلدية مخيم برخدان التابعة لناحية فافين في مقاطعة الشهباء بتوسيع خطوط الصرف الصحي لمنع انتشار الأمراض ضمن المخيم، وخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا مؤخرًا في مقاطعة الشهباء، وذلك بنقل خط الصرف الصحي إلى خارج المخيم حفاظًا على سلامة الأهالي القاطنين فيه.

وقامت ورش البلدية بإغلاق أكثر من 10 حفر للصرف الصحي واقعة ضمن المخيم، وتحويلها إلى خط واحد، يؤدي إلى حفرة كبيرة بعمق متر وربع خارج المخيم.

الرئيس المشترك لبلدية مخيم برخدان شورش عيسى قال: " بدأنا بمشروع خدمي في مخيم برخدان، وهو توسيع خط الصرف الصحي، وإبعاده عن مكان وجود الأهالي، وذلك لأن مياه الصرف تطفو بين الخيم، مما يتسبب بالأمراض والعدوى للأهالي".

وأضاف عيسى" ناشدنا المنظمات الدولية والحقوقية لمساعدتنا بتحويل الصرف إلى القناة الرئيسة في ناحية فافين، لكنها لم تقم بواجباتها اتجاهنا، فعملنا بالإمكانات الضئيلة، وحفرنا هذه الحفرة خارج المخيم لتفادي مرور سيارة الصرف بين الخيم التي تتسبب بروائح غير مرغوبة بين الأهالي".

(كروب/سـ)

ANHA