​​​​​​​تركيّا... تسجّل حصيلة مرتفعة لضحايا كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة

وقال وزير الصحّة فخر الدين قوجة، إنّ حالات الإصابة بالفيروس التاجيّ المؤكّدة في تركيا زادت بواقع 4062 خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 65111 حالة.

وأشار إلى أنّه تمّ تسجيل 107 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الضّحايا إلى 1403.

وقال الوزير إنّ ما مجموعه 4799 شخصاً تعافوا حتّى الآن من الفيروس، وبلغ عدد الاختبارات الّتي أُجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية 33070.

وتسبّب فشل الحكومة التركيّة بمواجهة فيروس كورونا باستقالة وزير الداخلية التركيّ، فيما رأى معارضون بأنّ هذه الاستقالة هي مسرحيّة للتغطية على فشل أردوغان.

ويثير الانتشار المتزايد لفيروس كورونا قلقاً على أوضاع الآلاف من السّجناء الّذين يقطنون السجون التركيّة وسط تجاهل الحكومة التركيّة للنداءات الدولية.