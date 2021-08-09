​​​​​​​تركيا ومرتزقتها يخطفون 37 مدني في عفرين المحتلة خلال شهر

وقال الناطق الرسمي باسم منظمة حقوق الإنسان عفرين _ سوريا، إبراهيم شيخو، إن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته اختطفوا خلال شهر تموز المنصرم 37 مدنياً من أهالي عفرين، بينهم نساء ومسنون.

وأكد شيخو أن المخابرات التركية اختطفت مدنيين حاولوا العودة إلى منازلهم في عفرين بعد دفع مبالغ مالية كبيرة، منهم المواطن محمد حسين حجي من أهالي ناحية بلبل الذي دفع مبلغ 6 آلاف دولار، والمواطن محمد شيخو من أهالي ناحية شرا، دفع مبلغ ألف دولار للعودة إلى عفرين.

كما أوضح شيخو استمرار سياسات التغيير الديمغرافي والاستيلاء على الممتلكات، وأكد أن المجموعات المرتزقة استولت على أكثر من 21 منزلاً ومحلات عائدة لأهالي عفرين، كما ألغى المرتزقة الوكالات التي كان أقرباء النازحين يجنون محاصيلهم وممتلكاتهم بموجبها.

وذكر شيخو أن مرتزقة فصيل الحمزات استولوا على أراضي الأهالي النازحين في 30 قرية في عفرين، كما استولى مرتزقة السلطان مراد على ما يقارب الـ 150 ألف شجرة زيتون بعد تمزيق الوكالات.

ودعا إبراهيم شيخو الجهات الدولية إلى ضمان عودة أهالي عفرين المهجرين بضمانات دولية وإقليمية وانسحاب الاحتلال التركي ومرتزقته من جميع الأراضي السورية، بعد محاسبة الأطراف التي ارتكبت جرائم بحق أهالي عفرين.

(ك)

ANHA