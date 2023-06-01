​​​​​​​تركيا والإمارات تصادقان على صفقة بـ 40 مليار دولار بعد فوز أردوغان

صادقت الإمارات العربية المتحدة وتركيا، يوم أمس، على اتفاقية تعاون، تهدف إلى رفع التجارة الثنائية إلى 40 مليار دولار في غضون خمس سنوات.

وأعلن عن ذلك ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، عن الصفقة عبر تويتر، حيث كتب الزيودي: "تمثل هذه الصفقة حقبة جديدة من التعاون في صداقتنا الطويلة الأمد"، مضيفاً أن الصفقة ستساعد في دفع التجارة البينية غير النفطية بين البلدين إلى ما يتجاوز 40 مليار دولار سنوياً، خلال 5 أعوام.

وجاء تصديق أبو ظبي بعد أيام من فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات.

وصادقت تركيا على الاتفاق في نيسان بعد أن وقّعه أردوغان ونظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان في آذار.

ويأتي هذا التصديق في ظل الوضع الاقتصادي الكارثي في تركيا، حيث تراجعت قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأميركي إلى مستويات قياسية، وذلك على إثر فوز رجب طيب أردوغان برئاسة تركيا.

(م ش)