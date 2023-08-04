​​​​​​​تركيا توطن الغرباء في كري سبي

أفاد مصدر محلي من مقاطعة كري سبي المحتلة بتوطين سلطات الاحتلال التركي 191 لاجئ سوري رحلتهم على دفعتين، منذ بداية شهر آب. الدفعة الاولى بلغ تعدادها 161 شخصاً تم توطينها في 2 أب، والثانية 30 شخصاً تم تسليمهم لمرتزقة الشرطة العسكرية في البوابة الحدودية في مقاطعة كري سبي في 3 آب.

ويتم توطين اللاجئين السوريين المرحلين من تركيا في منازل السكان الأصليين المهجرين قسراً من المقاطعة وأريافها المحتلة من قبل تركيا منذ تشرين الأول عام 2019، ومعظم المرحلين من مدن (حماة، وحلب، وادلب، وريف دمشق، ودير الزور).

وتهدف دولة الاحتلال التركي من توطين الغرباء في المناطق المحتلة كعفرين وكري سبي وسري كانيه لتغيير التركيبة السكانية في المنطقة. ورحلت منذ مطلع عام 2023 أكثر من 12 آلف أسرة من تركيا صوب المناطق المحتلة.

وصرح مسؤولون أتراك أن تركيا ستوطن أكثر من مليون لاجئ سوري في المناطق التي تحتلها من سوريا كجرابلس، واعزاز، وعفرين، وسري كانيه، وكري سبي.

(د)

AANH