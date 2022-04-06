​​​​​​​تركيا تواصل جرائمها بحق الكرد في عفرين المحتلة.. اختطاف ثلاثة مواطنين

بحسب مصدر من داخل مقاطعة عفرين المحتلة، فقد أقدم مرتزقة "الشرطة العسكرية" التابعة للاحتلال التركي على اختطاف مواطنين اثنين من أهالي قرية مامالا التابعة لناحية راجو في مقاطعة عفرين المحتلة.

وكشف المصدر اسمي المختطفين وهما: حسن محمد عماري (45 عاماً)، وصبري يوسف جولاق (70 عاماً)، وأفاد باقتيادهما إلى مقر المرتزقة في الناحية، والذين طالبوا ذويهما بفدية مالية لقاء إطلاق سراحهما.

وفي السياق نفسه، وبحسب مصدر آخر، فقد أقدم مرتزقة "الشرطة العسكرية" على اختطاف المواطن علي مراد من أهالي قرية كورزيله التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة، ليتم اقتياده إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيره.

(آ ر/ س ر)

ANHA