​​​​​​​تركيا تواصل التغيير الديمغرافي وتطوّق عفرين بجهاديين أجانب وتحوّل مجرى سد ميدانكي

ولم يكشف شيخو عن مصادر معلوماته، لكنه قال لوكالتنا "منذ احتلال عفرين، يجري التغيير الديمغرافي على قدم وساق وعلني بشكل متعمد ومستمر على كافة الصعد والمجالات من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته".

وأضاف في ذات السياق "يجري ذلك تحت مسميات إنسانية وإغاثية، بأموال خليجية وأوروبية، ومن بينها ألمانيا التي كانت تنوي بناء مستوطنة في مدينتي إعزاز وعفرين المحتلتين، وبعد احتجاج أكثر من 28 منظمة حقوقية تراجعت وقامت بإلغاء المشروع على أرض الواقع"، وتابع " ولكن في الخفاء هناك مشاركة من قبل الدول الأوروبية وبالأخص ألمانيا".

ولفت شيخو إلى تسريع وتيرة عملية التغيير الديمغرافي في عفرين المحتلة "الاحتلال التركي يسارع في توطين أسر تركمانية على طول الشريط الحدود مع تركيا، امتدادًا من ناحية شرا مرورًا بناحية بلبلة وصولًا إلى راجو، حيث تم استقدامهم من مناطق سورية مختلفة لتوطينهم في منازل أهالي عفرين".

وكشف شيخو عن "استقدام تركيا قرابة الـ 500 أسرة فلسطينية من مخيمات في ريف دمشق".

'الاحتلال التركي يزج بمرتزقة تركستان وإيغور وأوزبك في خطوط التّماس بناحية شيراوا'

وعلى الصعيد العسكري، قال الناطق الرسمي باسم منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا "الاحتلال التركي استقدم مئات المرتزقة من جبهة النصرة وداعش من أًصول تركستانية وإيغور وأوزبك، ونشرتهم على طول خطوط التّماس في قرى ناحية شيراوا ".

وتابع "عملية انتشار وحدات خاصة من مرتزقة تركستان وإيغور وأوزبك في ناحية شيراوا، تتم بإشراف مرتزقة فيلق الشام بقيادة المرتزق المتزعم عبد الله حلاوة المنشق من مرتزقة الحمزات مؤخرًا.

وفي المرحلة القادمة سيتم نشر المرتزقة الجهاديين في قرى ناحية جندريسه في عفرين المحتلة، وفقًا لشيخو.

ولفت شيخو إلى أن "أغلب تلك العناصر يتم استقدامها من محافظة إدلب، والهدف من ذلك هو عزل مدينة عفرين عن باقي المناطق السورية الأخرى، وتطويقها من قبل فصائل جهادية مصنفة على لوائح الإرهاب الدولية".

'الاحتلال التركي يقطع المياه عن عفرين من سد ميدانكي ويحوّلها إلى إعزاز المحتلة'

ومن أجل إتمام عمليات التغيير الديمغرافي والضغط على من تبقى من سكان أصليين في عفرين، قال إبراهيم شيخو "الاحتلال التركي عمد إلى قطع المياه التي تروي مدينة عفرين سواء مياه الشرب أو الري، وذلك في سد ميدانكي بناحية شرا".

وأكد شيخو أن الاحتلال التركي يقوم بتغيير مجرى مياه السد وتحويل القسم الأكبر منه إلى مدينة إعزاز، وتقلص بذلك من حصة مدينة عفرين وتقطع المياه عنها، كما تفعل في سد الفرات وتشرين بشمال وشرق سوريا.

وذكر شيخو أن المجالس المحلية التابعة لمرتزقة الاحتلال التركي تجبر سكان عفرين الأًصليين على دفع فواتير المياه حتى في ظل انقطاع المياه عن المدينة، وتقوم بإعفاء المستوطنين من دفع الفواتير.

وأضاف إبراهيم شيخو أن أهالي عفرين في ظل الاحتلال "يعانون من ظروف معيشية صعبة وسيئة في ظل انعدام فرص العمل والاستيلاء على ممتلكاتهم من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته".

واختتم الناطق الرسمي باسم منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا إبراهيم شيخو "دولة الاحتلال التركي مستمرة في نهج التغيير الديمغرافي والجرائم بحق أهالي عفرين حتى تهجير آخر مواطن من عفرين، وتوطين التركمان بدلًا عنهم".

(م)

ANHA