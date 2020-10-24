​​​​​​​تركيا تُكذّب الأمين العام للناتو وتعلن عن مناورات بحرية شرق المتوسط

أصدرت تركيا تحذيرًا ملاحيًّا (نافتكس) أعلنت فيه إجراء مناورات بحرية في شرق البحر المتوسط ​​في الفترة من 27 إلى 28 تشرين الأول/ أكتوبر، بعد ساعات من إعلان الأمين العام لحلف الناتو أن اليونان وتركيا اتفقتا يوم الجمعة على إلغاء التدريبات العسكرية التي كان من المقرر إجراؤها في 28 و29 الشهر المنصرم، بحسب ما أوردته صحيفة كاثميريني اليونانية.

وصرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ للصحفيين بعد أن ترأس اجتماعًا افتراضيًا لوزراء دفاع الناتو: "قررت كل من اليونان وتركيا إلغاء التدريبات العسكرية التي كان من المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل".

وأضاف: "هذه خطوات في الاتجاه الصحيح، فهي تساعد على تقليل مخاطر الحوادث"، معربًا عن أمله في أن يكون لهذه الخطوة تأثير إيجابي على الجهود التي تتوسط فيها ألمانيا لتخفيف التوترات بين الحليفين في الناتو.

(م ش)