​​​​​​​تركيا تطلق النار على دورية لخفر السواحل القبرصي

وأفادت وكالة الأنباء القبرصية أن سفينة تركية فتحت النار على دورية لخفر السواحل القبرصي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

ونقلت الوكالة عن الشرطة القول إن قارباً على متنه 3 أفراد من الشرطة البحرية صادف سفينة تابعة لخفر السواحل التركي أثناء دورية روتينية للتفتيش عن مهاجرين غير شرعيين من تركيا على بُعد 11 ميلاً بحرياً من ميناء كاتو بيرغوس تيليريا.

وأضافت الوكالة أن السفينة القبرصية توجهت نحو ملجأ صيد في كاتو بيرغوس تيليريا لتجنب خفر السواحل التركي.

ووقعت الحادثة على بُعد11 ميلاً بحرياً (نحو 20 كم) عن ميناء الصيد الصغير في قرية كاتو بيرغوس، غرب خط الهدنة الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، ويفصل "جمهورية شمال قبرص التركية" التي لا تعترف بها سوى أنقرة، عن الجمهورية القبرصية العضو في الاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة الأنباء القبرصية.

ومنذ نحو الشهرين، قالت تركيا إنها ستحفر آباراً جديدة للبحث عن الغاز في منطقة متنازع عليها مع قبرص.

(ش ع)