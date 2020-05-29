​​​​​​​تركيا تستقدم تعزيزات إلى خفض التصعيد

يستمر الاحتلال التركي باستقدام تعزيزات عسكرية ولوجستية نحو ما تسمى بنقاط المراقبة في منطقة "خفض التصعيد"، المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن أكثر من 100 آلية دخلت إلى المنطقة عبر معبر كفرلوسين شمال إدلب وتوجهت نحو نقاط الاحتلال التركي في المنطقة.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية إلى "خفض التصعيد"، فإن عدد الآليات التي دخلت إلى الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الذي أعلنت عنه روسيا وتركيا في 5 آذار/ مارس بلغ 3710 آلية، بالإضافة إلى آلاف الجنود.

وبحسب إحصائية المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن عدد جنود الاحتلال التركي الذين الموجودون في الوقت الحالي في منطقة خفض التصعيد بلغ 10400 جندياً.

ويعد التحشد التركي والتحركات العسكرية في مناطق " خفض التصعيد" خرقاً للاتفاقية التي جرت بين كل من روسيا وتركيا في 5 آذار/ مارس، ومع ذلك ظلت روسيا صامتة تجاه الخروقات المتكررة للطرف التركي.

(ش ع)