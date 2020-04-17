​​​​​​​تركيا تستغل الظروف العالمية وتضعها في خدمة مشروعها لمحاربة الوجود الكردي

ءجاء ذلك في بيان أصدرته إلى الرأي العام تنديداً بقصف الاحتلال التركي لمخيم مخمور الذي أسفر عن استشهاد 3 نساء.

جاء في نص البيان :

على الرغم من الظروف العصيبة التي يمر بها العالم قاطبة، نتيجة أزمة تفشي وباء كورونا، هذه الأزمة التي باتت تهدد البشرية جمعاء، ومع الجهود العالمية الجبارة للتصدي لهذه الجائحة.

وعلى الرغم من النداءات العالمية لوقف إطلاق النار الشامل الذي صدر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس تستمر آلة الحرب التركية الفاشية بشن هجماتها، حيث تعرض مخيم ( شهيد رستم جودي ) في مخمور للقصف بطائرات الدولة التركية والذي استشهدت على إثره ثلاثة نساء من القاطنات في المخيم ، الجميع يعلم أن هناك حصاراً على هذه الرقعة الجغرافية التي تعاني أساساً من قلة الإمكانات الصحية واللوجستية رغم تفشي الوباء كورونا في العراق وإقليم كردستان.

وبناء عليه ندعو المجتمع الدولي والحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان إلى تحمّل مسؤوليتهم أمام هذه الهجمات التي تؤكد مرة أخرى حقيقة الدولة التركية التي تستغل الظروف العالمية والدولية وتضعها في خدمة مشروعها في محاربة الوجود الكردي.

كما ونناشد حكومة باشور كردستان أن تقوم بواجبها الإنساني بأن تبدي موقفاً صارماً تجاه شعبنا في المخيم، وترفع الحصار لكي يستطيع الشعب هناك أخذ تدابيره أمام هذه الجائحة، و أن تبدي موقفاً صارماً أمام انتهاكات الدولة التركية واحترام سيادة الأراضي العراقية وباشور كردستان .

(س و)

ANHA