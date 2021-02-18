​​​​​​​تركيا تستفز اليونان مجددًا.. مسح بحري جديد في بحر إيجه

بعد فترة سبات لم تدم طويلًا للأزمة الناشبة بين اليونان وتركيا بسبب رغبة أنقرة في السيطرة على الغاز، قالت البحرية التركية، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، إن سفينة المسح "تشيشمي" ستجري دراسات بحرية، بداية من اليوم وحتى الثاني من آذار/ مارس في منطقة بين جزيرتي ليمنوس وسكيروس اليونانيتين.

وتابعت، أصدرت تركيا إخطار "نافتكس" لحث السفن الأخرى على الابتعاد عن سفينة المسح.

إلى ذلك، قالت وكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء إن المسح "الهيدروغرافي" البحري التركي يأتي بعد انتقاد أنقرة لليونان، لاستبعادها والقبارصة الأتراك من منتدى عقد مؤخرًا في أثينا بهدف تعزيز الصداقة في المنطقة.

وعقدت في الشهر الماضي، محادثات استكشافية بين تركيا واليونان، والتي كانت الأولى منذ عام 2016 لبحث الوضع في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط، وسط ترحيب أميركي أوروبي ما أعطى أملًا في هدوء الأزمة ولو لبعض الوقت.

ولم تلتزم تركيا بهذه الجلسات ولا تعهداتها بالانخراط في المحادثات والتوقف عن استفزازاتها في بحر إيجه، وأيقظت الأزمة من غفوتها، وواصلت، اليوم، جرّ المنطقة إلى التوتر والنزاع، وكادت تصرفات مماثلة قبل أشهر، في بحر إيجه أن تتسبب في نشوب حرب في المنطقة، لكن وساطة ألمانية ناجحة نزعت فتيل الأزمة في اللحظات الأخيرة.

ويذكر أن الاتحاد الأوروبي واليونان لا يعترفان بأي حقوق لتركيا في التنقيب عن الغاز في هذه المنطقة وشرق المتوسط، لأنها لا تملك امتدادًا بحريًّا فيهما، لكن أنقرة تتجه إلى التنقيب ما يثير أزمات كبيرة.

(د أ)