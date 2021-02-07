​​​​​​​تركيا تصر على مواصلة احتلال ليبيا وتتحدث بلسان السلطة الجديدة

وقال مستشار أردوغان، ياسين آقطاي إن "الاتفاقات التي كانت عقدتها تركيا مع حكومة الوفاق السابقة، برئاسة فائز السراج، والوجود العسكري التركي في ليبيا لن يتأثرا باختيار الحكومة المؤقتة الجديدة".

وتوصلت أطراف الصراع في 23 تشرين الأول / أكتوبر عام 2020، إلى اتفاق حول وقف إطلاق نار دائم في جميع أنحاء البلاد في جنيف، بما في ذلك مهلة ثلاثة أشهر لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة، إلا أن هذه المهلة انتهت ولا تزال تركيا تعزز احتلالها للبلاد.

وتحدث مستشار أردوغان، بلسان السلطة الجديدة في ليبيا، قائلًا: "الحكومة الجديدة لا تعارض هذه الاتفاقات ولا الوجود التركي في البلاد، بل على العكس تدعم الدور التركي هناك".

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أكد، السبت، أن الملف التركي يفرض تحديًا كبيرًا على الأطراف المعنية، في البلاد.

وتفاجأ المراقبون من نتائج التصويت على انتخاب رأسي السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، حيث جاءت معاكسة لجميع التوقعات، وأسقطت الشخصيات القديمة والوسطية نوعًا ما، كـ عقيلة صالح وفتحي باشا آغا، وأبرزت إلى الواجهة شخصيات متهمة بالإرهاب ومقربة من تركيا.

ويعد رئيس الوزراء الجديد عبد الحميد الدبيبة، من أبرز المقربين إلى الإخوان المسلمين وتركيا.

(ي ح)