أفادت شبكة العربية نت من مصادرها فجر اليوم بهبوط طائرتين ليبيتين قادمتين من تركيا، وعلى متنهما 301 مرتزق سوري، واكدت أن بعض ركاب الطائرة لا يتحدثون العربية، لكنه لم يستطع تحديد لغتهم.

إلى ذلك، ذكر موقع "إتيمال رادار" الإيطالي في وقت سابق، أنه قام بتعقب طائرة تضع علامة القوات الجوية الكينية، لكن رمزها السداسي (C9D52F)، يؤكد أنها تابعة لسلاح الجو التركي، غادرت إسطنبول متجهة جنوباً نحو الأراضي الليبية، مؤكداً أن الطائرة نقلت مرتزقة إلى ليبيا.

وأضاف، بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن هذه الطائرة ذاتها قامت برحلات من إسطنبول إلى مصراتة، يومي الخميس والجمعة الماضيين، متوقعاً أنها ستقوم برحلات أخرى إلى ليبيا.

كما أشار أيضاً إلى أنه تم رصد رحلة قامت بها طائرة عسكرية تركية من إسطنبول إلى مصراتة، قائلاً: "غادرت أول طائرة من طراز (سي 130 إي) تابعة لسلاح الجو التركي مصراتة بالفعل".

يأتي هذا بعد أن أكد الجيش الليبي، ليل الأحد، سقوط أكثر من 100 قتيل و22 أسيراً من المرتزقة السوريين بمعسكر اليرموك. وقال المتحدث باسم الجيش، أحمد المسماري إن القوات الجوية التابعة للجيش استعادت مناطق واسعة، لافتاً إلى أن ما يقوم به الجيش هو إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وفي السياق ذاته اعلن الجيش الليبي الوطني الليبي القبض على قيادي من مرتزقة داعش يدعى محمد الرويضاني (المكنى أبو بكر الرويضاني)، يقاتل مع تشكيلات الوفاق، واصفاً إياه بأحد أخطر عناصر داعش الذين انتقلوا من سوريا إلى ليبيا.

(آ س)