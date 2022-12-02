​​​​​​​تركيا تقتل 30 مواطناً وتصيب 86 من مهجري عفرين وسكان الشهباء خلال نحو 5 سنوات

يواصل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته ارتكاب الجرائم والمجازر بحق مهجري عفرين وأهالي مقاطعة الشهباء، عبر استهدافهم بالطائرات المسيّرة وقذائف المدفعية والصواريخ، بالإضافة إلى الأسلحة المحرّمة دولياً.

حيث يستهدف الاحتلال التركي منذ احتلال مدينة عفرين في آذار 2018، القرى والنواحي الآهلة بمهجري عفرين، لا سيما المخيمات التي يقطنونها بعد تهجيرهم منذ نحو 5 سنوات.

4 مجازر

منذ ذلك الوقت ارتكب جيش الاحتلال التركي ومرتزقته 4 مجازر بحق مهجري عفرين وأهالي مقاطعة الشهباء.

* المجزرة الأولى ارتكبت في ناحية تل رفعت بحق مهجري عفرين في 2 كانون الأول عام 2019، أسفرت عن استشهاد 10 مواطنين بينهم 8 أطفال دون سن 15، وإصابة نحو 13 مواطناً، معظمهم من الأطفال.

والشهداء هم: عبد الفتاح عليكو (3) أعوام ـ عارف محمد جعفر (6) أعوام ـ محمد محمد عمر (7 أعوام) ـ عماد أحمد كيفو (9 أعوام) ـ مصطفى محمد مجيد (10 أعوام) ـ حمودة محمد علي (11 عاماً) ـ سمير عبد الرحمن حسو (12 عاماً) ـ محمد عبد الرحمن حسو (15 عاماً) ـ علي محمود عثمان (54 عاماً) ـ حسين عبد الله (73 عاماً).

* الثانية ارتكبت في 25 شباط عام 2020 بحق أسرة كاملة من مهجري عفرين، مؤلفة من الزوج والزوجة وابنتهما، وإصابة 3 آخرين، وذلك في قصف الاحتلال التركي على قرية أقيبة التابعة لناحية شيراوا.

والشهداء هم: حسن عزت محمد (55 عاماً) ـ فاطمة أحمد علي (46 عاماً) ـ سروشت حسن محمد (12 عاماً).

* أما الثالثة فارتُكبت بحق طفلين وامرأة، وإصابة 7 آخرين في ناحية تل رفعت، وذلك في 23 كانون الثاني لعام 2021.

الشهداء هم: ماجد ياسر سكران (5 أعوام) ـ عبد المحسن سكران (12 عاماً) ـ نازلي محمد مصطفى (55 عاماً).

* والرابعة فارتكبت بحق 4 مواطنين، وإصابة 5 مواطنين آخرين في مركز ناحية تل رفعت، وذلك في 24 من شهر آب لعام 2022.

والشهداء هم: حمزة إيبو بريم (21عاماً) ـ رشيد عليكو (28 عاماً) ـ فاطمة عثمان معمو (21 عاماً) ـ زهير عبد الرحمن محمد (36 عاماً).

والمصابون هم كلاً من: "عكيد فخري رشيد (32 عاماً) ـ أدهم رشيد حنان (54 عاماً) ـ حسين حسين (13 عاماً) ـ سمير عبد القادر (31 عاماً) ـ منان رشيد حسين (57 عاماً)".

كما قصف جيش الاحتلال التركي في 26 تموز 2022، محيط مدينة تل رفعت وقرية شيخ عيسى التابعة لها وقرى ناحيتي شرا وشيراوا، بأكثر من 940 قذيفة مدفعية راح ضحيتها شابة تبلغ من العمر (17 عاماً) وإصابة 5 نساء.

كما استهدف جيش الاحتلال التركي في 4 آب 2022، عبر طائرة مسيّرة انتحارية مركز مدينة تل رفعت، أسفر عن إصابة 9 مواطنين 6 منهم أطفال، كما أصيب في هذا الهجوم، المواطن حسين عليكو (وهو والد أحد الأطفال المصابين في مجزرة تل رفعت الآنفة الذكر) حيث فقد عينه على إثره.

وخلال الهجمات التي يشنها جيش الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا منذ ليل 19- 20 تشرين الثاني 2022، أصيب مواطنان في قرية دير جمال التابعة لناحية شيراوا في 20 تشرين الثاني المنصرم، ومواطنان آخران خلال قصف جيش الاحتلال التركي على قرية صوغانكة التابعة للناحية نفسها في 29 تشرين الثاني المنصرم.

استشهاد وإصابة 116 مواطناً

وحسب إحصائيات الهلال الأحمر الكردي ومشفى آفرين، فإن عدد الشهداء والمصابين منذ بداية تهجير الأهالي إلى مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا وصل إلى 116، حيث استشهد 30 مواطناً، بينهم 13 طفلاً و7 نساء، وأصيب 86 بينهم 39 طفلاً، و25 امرأة جراء مجازر وقصف شنه جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في أوقات وأماكن متفرقة، منذ احتلال مقاطعة عفرين.

ويقطن في مقاطعة الشهباء وناحيتي شرا وشيراوا نحو 350 ألف مواطن، من مهجري عفرين وسكان الشهباء الأصليين، كما يقطن في ناحية تل رفعت أكثر من 22 ألف مواطن، بينهم 7 آلاف من سكان تل رفعت الأصليين.

وتنتشر في مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا 5 مخيمات لمهجري عفرين وهي (برخدان في ناحية فافين ـ عفرين في ناحية الأحداث ـ سردم في قرية تل سوسن التابعة لناحية الأحداث ـ العودة والشهباء في ناحية شيراوا)، حيث يقطن في كل مخيم نحو 10 آلاف، يتعرضون بشكل شبه يومي لهجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

(س ر)

ANHA