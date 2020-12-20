​​​​​​​تركيا تقطع أشجار دهوك وسط صمت من الديمقراطي الكردستاني

أشار مصدر من قضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك في جنوب كردستان إلى أن جيش الاحتلال التركي يقوم بقطع الأشجار الحراجية في المنطقة، ويقوم ببيعها في تركيا، ونوّه مصدر آخر إلى أن الجيش التركي يبيع الأشجار إلى سكان المنطقة.

وقال مصدر خاص لوكالة ROJNEWS من قضاء زاخو، إن جيش الاحتلال التركي ومنذ منتصف حزيران العام الجاري، يقوم بقطع الأشجار الحراجية.

وأفاد المصدر ذاته أن جيش الاحتلال التركي يقطع الأشجار في قرية كشاني والمناطق المحيطة بـ حفتانين، التي تُعرف بالغابات الحراجية، ثم ينقله إلى تركيا بالتعاون مع أحد المرتزقة ويدعى جعفر المعروف باسم “جعفو”.

ونوه إلى أن القرى التي يقوم الجيش الاحتلال التركي بقطع الأشجار فيها هي كل من قرية “دريا داوتيا، كشاني، بس أغا، كاني كِزة، سهل بيشر أغا، الانش، شران شاه، قرى المسيحية، خانتور ومناطق حفتانين”.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر محلية من قرية “كشاني” الواقعة شمال ناحية “باطوفه” في قضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك، أن جيش الاحتلال التركي المتمركز في أطراف القرية يقطع الأشجار الحراجية، ويبيعها لمواطني المنطقة، في تكرار لمشهد الجرائم في عفرين المحتلة منذ آذار 2018.

وأضافت المصادر ذاتها أن سكان قرية “كشاني” نزحوا قسرًا من القرية منذ صيف العام الحالي جراء القصف التركي عليها، والذي أدى إلى إلحاق خسائر مادية كبيرة بممتلكات ومزارع المواطنين.

ويشن جيش الاحتلال التركي هجمات برية وجوية ومدفعية مكثفة على المناطق الحدودية في جنوب كردستان منذ حزيران مخلّفًا خسائر بشرية ومادية.

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