​​​​​​​تركيا تنقل دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى أذربيجان

ورصد المرصد السوري، نقل تركيا لدفعة جديدة من المرتزقة إلى أذربيجان، وتتألف الدفعة من أكثر من 400 من مرتزقة “السلطان مراد والحمزات” ومجموعات أخرى.

وبحسب إحصائيات المرصد السوري بلغ تعداد المرتزقة السوريين الذين جرى نقلهم إلى هناك حتى اللحظة، ما لا يقل عن 2050 “مرتزق”.

ووثق المرصد السوري مزيدًا من الخسائر البشرية في صفوف المرتزقة المشاركين بعمليات “ناغورني قره باغ” العسكرية، حيث ارتفعت حصيلة قتلى المرتزقة منذ زجهم في الصفوف الأولى للمعارك من قبل تركيا إلى ما لا يقل عن 134 قتيل، بينهم 92 قتيل جرى جلب جثثهم إلى سورية فيما لا تزال جثث البقية في أذربيجان.

ويأتي ذلك على الرغم من توصل طرفي القتال إلى اتفاق حول هدنة إنسانية والتي خرقتها أذربيجان في الساعات الأولى، وذلك بحسب أرمينيا.

(ي ح)