​​​​​​​تركيا تلوح بورقة اللاجئين مجدداً في وجه أوروبا

وذكر بيان للرئاسة التركية أن أردوغان بحث مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، خلال اتصال هاتفي ليل الإثنين - الثلاثاء، العلاقات بين تركيا والاتحاد والوضع في شرق البحر المتوسط.

ولطالما استخدمت تركيا، اللاجئين كورقة مساومة مع الاتحاد الأوروبي الذي يذعن للتهديدات التركية ويقدم لها الأموال التي تستخدم في تمويل الجماعات المرتزقة والإرهابية بسوريا وليبيا وقره باغ الآن، في حين يعاني اللاجئون السوريون المآسي داخل الأراضي التركية.

ويأتي التلويح مجدداً بورقة اللاجئين في وقت تزداد الأزمات التي تسببها تركيا في محيطها، ومنها التنقيب عن مصادر الطاقة في المنطقة الاقتصادية لليونان وقبرص وتدخلها في سوريا وليبيا والآن في قره باغ.

وكانت فرنسا أعربت، أمس الثلاثاء، عن قلقها إزاء التصعيد التركي في المتوسط، وأكدت أن تحركاتها في قره باغ ليست بريئة.

فيما دعت ألمانيا، الثلاثاء، تركيا إلى الامتناع عن "الاستفزازات في شرق البحر المتوسط"، بينما قالت اليونان إنه "تصعيد خطير من جانب تركيا".

وطالبت الولايات المتحدة، أيضاً يوم الثلاثاء، تركيا بوقف "استفزازاتها المتعمدة" في المتوسط.

ومن جانبها أعربت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، عن قلقها من نقل "مسلحي جماعات إرهابية" من الشرق الأوسط إلى قره باغ.

(س ر)