​​​​​​​تركيا تكمل ما عجز داعش عن تحقيقه والدليل مجزرة أمس

قامشلو

في سلسلة هجمات الدولة التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، استهدفت طائرات (درون) الاحتلال التركي أمس الثلاثاء منزلاً في قرية حلنج التابعة لمقاطعة كوباني، واستشهد على إثره عضوتا منسقية مؤتمر ستار زهرة بركل، وهبون ملا خليل وأمينة ويسي.

ونددت نساء نواحي تل حميس وتل براك وتربه سبيه وديرك وشبيبة مقاطعة الحسكة بالمجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال التركي، عبر بيانات منفصلة.

تل حميس

بيان نساء ناحية تل حميس قرئ أمام مركز مؤتمر ستار في الناحية من قبل إدارية مؤتمر ستار جوزة الحاصود، وأوضحت: "اليوم تقوم الفاشية التركية باستهداف مدينة الشهداء مدينة المقاومة كوباني، التي تعرضت لعدة هجمات من داعش، واليوم أردوغان يكمل المسيرة، ويستهدف قرية حلنج، مما أدى إلى استشهاد الرفيقة زهرة بركل من منسقيات مؤتمر ستار وأمينة، وهذا يؤكد بما لا يدعو إلى الشك أن أردوغان وداعش وجهان لعملة واحدة، ويمثلان الإرهاب والقتل والاعتقال والتهجير".

ودعت نساء ناحية تل حميس نساء شمال وشرق سوريا وسوريا عامة والعالم أجمع إلى الانتفاضة في وجه الدولة التركية، وأوضحن: "نهيب بمفوضية الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الإنسانية أن تقوم بواجبها الأخلاقي إزاء هذه الانتهاكات".

تل براك

وفي نفس السياق أدانت نساء ناحية تل براك الهجوم التركي على مدينة كوباني، عبر بيان قرئ من قبل الإدارية في مؤتمر ستار حنان سليمان، وجاء فيه: "ندين ونستنكر بشده هذا العمل الإجرامي الفاشي العدواني على مدينه كوباني، حيث قامت طائره مُسيّره تابعة للاحتلال التركي مساء أمس الثلاثاء 23حزيران الساعة السابعة والنصف باستهداف قرية حلنج في ريف كوباني الشرقي، الذي طال منزلًا لأحد المدنيين، وأدى إلى استشهاد 3 نسوة، كن ضمن المنزل، ومن بينهن منسقية مؤتمر ستار الشهيدة زهرة بركل".

وعبّرت نساء تل براك عن موقفهن من الهجمات التركية الأخيرة، وأكدن على تصعيد النضال والسير على خطا الشهداء، ودعون المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة، والمنظمات المعنية بحقوق المرأة والإنسانية إلى محاسبه مرتكبي الجرائم الشنيعة بحق أبناء شمال وشرق سوريا والمجزرة التي ارتكبت بحق المناضلات الثلاث أمس.

تربه سبيه

وفي ناحية تربه سبيه قرئ البيان باسم نساء الناحية من قبل الإدارية في مؤتمر ستار غالية أيوب، أمام مقر مؤتمر ستار. وأوضحت غالية أيوب أنها ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الاحتلال التركي النساء في شمال وشرق سوريا.

وطالبت غالية باسم نساء تربه سبيه المجتمع الدولي بضرورة التحرك لوقف المجازر والجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي بحق شعب شمال وشرق سوريا وبشكل خاص النساء.

وأكدت نساء ناحية تربه سبيه أن هدف أردوغان هو كسر إرادة المرأة الحرة، وأوضحن أنهن مستمرات في نضالهن الديمقراطي ورفع وتيرته أكثر من ذي قبل ضد الفاشية التركية.

ديرك

اجتمع العشرات من أهالي مدينة ديرك وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني في ساحة الشهداء وسط السوق المركزي للمدينة، رافعين أعلام مؤتمر ستار لإدلاء ببيان إلى الرأي العام.

قرئ من قبل الإدارية في مؤتمر ستار وصفة مراد جاء فيه "في شخصية الشهيدات زهرة وهبون وأمينة نستذكر جميع شهداء الحرية ونعاهد بالسير على خطاهن والوقوف في وجه الاحتلال التركي الفاشي الذي يستهدف المرأة بشكل مستمر للنيل من إرادتها.

منذ 10 سنوات يستهدف الاحتلال التركي مناطق الإدارة الذاتية التي تنعم بالأمان والاستقرار، ويرتكب المجاوز بحق شعوبها، وهذا لن يثنينا يوماً عن مقاومتنا ونضالنا ضد الفاشية والمحلتين بل يزيد إصرارنا على متابعة مسيرة شهداء الحرية، وتصعيد النضال في وجه الاحتلال التركي ومرتزقته.

ومن هنا نناشد جميع الدول والمنظمات الإنسانية والحقوقية لاتخاذ قرار بحق ممارسات الاحتلال التركي في مناطق شمال وشرق واستهدافه للمدنيين.

وانتهى البيان بالشعارات التي تُحيي مقاومة المرأة، وتنادي بتصعيد النضال.

الحسكة

وفي الحسكة، أصدرت شبيبة حركة المجتمع الديمقراطي بياناً إلى الرأي العام في مركزها بحي تل حجر, وحضره العشرات من أعضاء حركة المجتمع الديمقراطي.

البيان قرئ من قبل عضوة شبيبة حركة المجتمع الديمقراطي جاندا خلف.

وقالت جاندا خلف في مستهل قراءتها للبيان "نحن شبيبة حركة المجتمع الديمقراطي في الحسكة وشمال شرقي سوريا ندين ونستنكر هجمات الحكومة التركية في الـ23 من هذا الشهر، على قرية حلنج في ريف كوباني الذي أسفر عن استشهاد ثلاث نسوة.

إننا في شبيبة حركة المجتمع الديمقراطي ندعو التحالف الدولي ودولة روسيا الاتحادية إلى القيام بواجبها إزاء ارتكاب هذه الجرائم المتواصلة من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

وبينت جاندا, أن الهجوم الذي قامت به الدولة التركية بحلتها العثمانية الواضحة، جرى أمام مرأى ومسمع العالم بحجج واهية وادعاءات باطلة, "ونطالبها بالالتزام بقرارات وقف إطلاق النار المتفق عليها بين دولتي تركيا وروسيا".

ودعت جاندا في النهاية "ندعو شعبنا إلى التكاتف والصمود لإفشال مخططات الدولة التركية وندعو جميع الدول والمنظمات الدولية والرأي العام العالمي إلى اتخاذ مواقف عملية ومنع تركيا من الاستمرار بجرائمها بحق شعبنا".

وانتهى البيان بالشعارات التي تحي الشهداء وتندد بالمجازر والانتهاكات التي تقوم بها الدولة التركية.

(كروب/ أ ب)

ANHA