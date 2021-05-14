​​​​​​​تركيا تحوّل المدارس إلى مراكز لغسل الأدمغة ونشر التطرف

تستمر دولة الاحتلال التركية في سياستها العدائية تجاه شعوب المنطقة، وبالأخص في المناطق التي تحتلها في سوريا، حيث تعمد إلى اتباع سياسة التتريك وذلك عبر الفئة الشابة والأطفال وطلاب المدارس، لتنشئ أجيال عقائدية متطرفة على المدى البعيد تتناسب وأجنداتها في المنطقة.

حول هذا، قال الرئيس المشترك للجنة التربية والتعليم في منبج، سهيل والي، "إن تركيا ومنذ احتلالها لمناطق سورية وهي تمارس انتهاكات بحق أهالي المنطقة، من سياسة تتريك وتغيير ديمغرافي، وفرض التعامل بالعملة التركية".

وأشار سهيل والي إلى أن تركيا تنتهج سياسة التتريك وغسل الأدمغة وزرع الأفكار المتطرفة في أذهان الأهالي في المناطق التي تحتلها من سوريا، وذلك عبر إدخال مناهج دراسية وتعليمية تركية في المدراس.

وأضاف والي قائلًا "هناك زيارات عدة ومتكررة للمسؤولين الأتراك إلى المنطقة وكانت آخرها زيارة أحد مسؤولي الحركة القومية المتطرفة التركية لإحدى مدراس مدينة الباب السورية المحتلة ورفع الأعلام التركية فيها".

وإلى جانب التغيير الديمغرافي، لفت سهيل والي إلى تعمد الاحتلال التركي "نشر الفكر المتطرف في المدارس، مما يؤدي إلى غسل أدمغة الطلبة والفئة الشابة خاصةً وتعويدهم على الفكر المتطرف، وهذا بالتالي سيؤدي في المستقبل إلى حالة من الإرهاب والتعصب في المناطق التي تحتلها الدولة التركية في سوريا".

ورأى أن ذلك سيسبّب "كارثة حقيقية للطلاب والفئة الشابة في المستقبل، ويفتح المجال أمام تركيا لاستخدامهم وفق إيديولوجية تركية قومية بحتة".

ودعا سهيل والي المجتمع الدولي إلى إيقاف الدولة التركية عن ممارساتها التي تنافي القوانين والأعراف الدولية.

يشار إلى أن تركيا أدخلت مناهج علمية إلى المدارس في المناطق السورية التي تحتلها باللغة التركية إلى جانب العربية، هذا إلى جانب رفع الأعلام التركية في كل الأماكن وصور الرئيس التركي، ما يجعل المتابع يظن أنها مدن تركية للوهلة الأولى!

(ج)

ANHA