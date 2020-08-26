​​​​​​​تركيا تهدف إلى ضرب مكتسبات الكرد أينما كانوا

وتجمع العشرات من أعضاء وعضوات المجالس والمؤسسات المدنية في ساحة مخيم برخدان التابع لناحية فافين في مقاطعة الشهباء، رافعين لافتات كتب عليها " لا لوحشية الدولة التركية، تحيا مقاومة حفتانين، مقاومة عفرين عنوان البطولة ودحر العدوان، لا للصمت الدولي، بالحرب الشعبية الثورية وببسالة الكريلا سندحر الاحتلال والخيانة".

وقرئ البيان باللغتين العربية من قبل بكر علو، واللغة الكردية من قبل بريفان خليل.

وقال البيان: "في الوقت الذي تنشغل فيه الحكومات والشعوب بمحاربة وباء فيروس كورونا الذي اجتاح العالم وأصبح يشكل خطرًا على الصحة والاقتصاد العالميين، وحدها الدولة التركية الفاشية ومن مبدأ: من شب على شيء شاب عليها" تستمر في انتهاكاتها.

وتابع البيان: "تستمر في انتهاج سياستها الإقصائية والتدميرية بالتدخل المباشر والمستمر في دول الجوار والمنطقة والاحتلال المباشر لجغرافيتها، واستهداف جميع مكوناتها وخاصة الكرد بقصد استعبادهم وإبادتهم جسديًّا وثقافيًّا، في محاولة يائسة من الدولة التركية لاستعادة الإمبراطورية العثمانية التي ما زال يفوح منها رائحة الموت والتخلف".

وأضاف البيان: "انطلاقًا من تلك الذهنية الشوفينية، قامت الدولة التركية باحتلال عسكري مباشر لأجزاء كبيرة من سوريا ذات الأغلبية الكردية، ابتداءً من عفرين ثم سري كانيه بقصد ضرب المكتسبات التي حققتها مكونات شمال وشرق سوريا بإرادتهم الحرة من سياسية: متمثلة بالأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب، واقتصادية: بالمحافظة على البنية التحتية الموجودة والإضافة عليها، وعسكرية: بمحاربة أخطر التنظيمات الإرهابية المعتمدة رسميًّا وعلنيًّا من الدولة التركية من داعش وغيرها، وفي محاولتها لتحقيق هذه الأهداف ترتكب الدولة التركية جرائم حرب يومية بحق السكان الأصليين من تلك المناطق، من القتل العمد للمدنيين من كبار السن والصغار والنساء، وإعدامات ميدانية، لإرهابهم وتهجيرهم وخلق تغيير ديمغرافي على الأرض إلى حد وصل بها الإجرام إلى قطع المياه عن سكان محافظة الحسكة، ومحاولة قتلهم عطشًا قلما شهد تاريخ الإجرام مثيلًا له".

وشدد البيان على "وغير بعيد عن روج آفا وشمال وشرق سوريا، تستمر الدولة التركية في هجومها الوحشي والفاشي على باشور كردستان وخاصة حفتانين، مستهدفة المدنيين بشكل مباشر، في محاولة للنيل من إرادة الكريلا، مستخدمة كافة أنواع الأسلحة الحديثة، والتي تصطدم بمقاومة تاريخية من قوات الكريلا التي تمتلك الإرادة والشجاعة والخبرة القتالية التي صدمت الاحتلال التركي، وجعلت الجنود الاتراك وقوادهم يؤذون أنفسهم للهرب من المعارك".

ونوه البيان "إن جميع الشعوب التي تعيش على جغرافية كردستان في نفس السفينة، وطوفانها هي الدولة التركية وشاطئها وأمانها هو تضامنها والتفافها حول المكتسبات المتحققة على حواف جبال جودي بعيدًا عن الحسابات الضيقة".

ودعا البيان "إننا ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والشعوب إلى القيام بواجبهم، ووضع حد لاعتداءات الدولة التركية بحق شعوب المنطقة وخاصة الكرد، وإلا سيطالهم إرهاب الدولة التركية الذي لا يعرف الحدود".

واختتم البيان بـ "كما ندعو أهلنا النازحين والمقيمين في مناطق الشهباء إلى اتخاذ مقاومة السجون وانطلاقة 15 آب أساسًا في استمرار روح النضال والمقاومة ودعم مقاومة حفتانين وكسر شوكة الدولة التركية وتحقيق النصر".

وانتهى البيان بترديد الشعارات التي تمجد الشهداء وتحيي مقاومة حفتانين.

(ل ش)

ANHA