​​​​​​​تركيا تعمّق أزمتها مع واشنطن: سنشتري مقاتلات روسية بدلًا عن إف- 16

وقال رئيس الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، إن تركيا قد تشتري مقاتلات روسية من طراز "سو-35" و"سو-57" إذا جمدت الولايات المتحدة بيع مقاتلات إف-16بعد أن جمدت صفقة إف-35 في وقت سابق، وذلك بحسب ما أوردته وكالة ريا نوفوستي الروسية.

وصرح مدير الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني في روسيا دميتري شوغاييف في وقت سابق، فإن روسيا مستعدة للتفاوض مع الجانب التركي بشأن مقاتلات سو-35 وسو-57، إذا ما قررت أنقرة شراءها.

وقال دمير: "إذا لم تفضِ عملية شراء إف-16 إلى نتائج، فتركيا لن تقف مكتوفة الأيدي".

وأضاف: "إذا لزم الأمر، موضوع سو-35 وسو-57 يمكن فتحه في أي وقت، أي شيء لضمان سلامتنا، وإذا كانت هناك حاجة إلى جهد إضافي، فيمكننا دائمًا إيجاد طريقة للحل".

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن الولايات المتحدة عرضت على بلاده شراء مقاتلات إف-16 بعد أن تم إلغاء صفقة إنتاج مقاتلات إف-35 في تركيا.

وأرسلت الولايات المتحدة إشعارًا رسميًّا إلى تركيا بشأن استبعادها من برنامج إنتاج أحدث مقاتلات إف-35 بسبب شراء أنقرة لأنظمة الدفاع الجوي الروسية إس-400.

والتزمت تركيا في وقت سابق بشراء 100 طائرة من طراز إف-35، كما شاركت في إنتاج أكثر من 1000 مكون لها.

(م ش)