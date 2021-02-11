​​​​​​​تركيا تعاود تخفيض منسوب مياه الفرات الواردة إلى الأراضي السورية

وجاء تصريح المدير العام لسد روج آفا "تشرين" ثاني أكبر السدود في سوريا محمد طربوش لوكالتنا، والذي أكد فيه "خفض تركيا لمنسوب مياه نهر الفرات بنسبة 60 % منذ الـ28 من شهر كانون الثاني/يناير المنصرم".

وتنص اتفاقية أبرمت عام 1987 بين أنقرة ودمشق على؛ حصول الأراضي السورية على 500 متر مكعب من المياه في الثانية، أي ما يعادل 2500 برميل، وذلك ما تخالفه تركيا.

وتضخ تركيا حالياً المياه بمعدل 200 متر مكعب في الثانية، مما يؤثر على إمكانية توفير التيار الكهربائي خلال الأيام القادمة.

ونوه محمد طربوش إلى أن السدود لا يمكن أن تغذي مناطق شمال وشرق سوريا بالتيار الكهربائي حالياً؛ إلّا 16 ساعة في اليوم الواحد في المدن و12 ساعة في الأرياف، وأنهم مجبرون على فرض نظام تقنين الكهرباء بدءاً من اليوم الخميس.

وتسبب انخفاض منسوب مياه نهر الفرات من الجانب التركي صيف العام الماضي 2020، بكارثة طالت توفير مياه الشرب لسكان مناطق شمال وشرق سوريا، إلى جانب انخفاض ساعات توليد التيار الكهربائي وتهديد الإنتاج المحلي من الأراضي الزراعية على ضفاف النهر.

وتستخدم تركيا ورقة مياه نهر الفرات كحربٍ من نوع آخر ضد مناطق شمال وشرق سوريا، وطالبت الإدارة الذاتية في وقت سابق المجتمع الدولي والدول الضامنة في سوريا إلى ضرورة وقف الانتهاكات التركية.

(ز س)

ANHA