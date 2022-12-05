​​​​​​​تركيا قاتلة النساء...مقتل 31 امرأة خلال شهر واحد

تتزايد جرائم قتل النساء في تركيا، حيث يتعرضن للقتل والعنف في الأحياء وضمن المنازل وفي أماكن العمل أيضاً، وسط تغاضي سلطات دولة الاحتلال التركي عن هذه الجرائم، ويتم مكافأة الجناة خلال المحاكم.

فحسب الإحصائيات التي حصلت عليها وكالة JINNEWS قتلت 31 امرأة على يد شركائهن في المنزل وفي العمل، فيما فقدت 13 أخريات حياتهن في ظروف غامضة.

والمدن التي قتلت فيها هؤلاء النساء، هي (6 في إسطنبول، 3 في أزمير، 2 في هاتاي، 2 في أنطاليا، 2 في مانيسا، 2 في دنيزلي، واحدة في آمد، واحدة في بورصا، واحدة في قيصري، واحدة في أنقرة، واحدة في موغلا، واحدة في أوشاك، واحدة في ديلوك، واحدة في قونية، واحدة في سمسور، واحدة في إزروم، واحدة في إيليه، واحدة في أضنة، واحدة في قوجالي، واحدة في بولو).

وفقاً لنفس الإحصائية، قتل ما لا يقل عن 5 أطفال، بينما فقد 4 آخرون حياتهم في ظروف غامضة.

(م ح)