​​​​​​​تركيا حاولت إدخال جثمان شاب متوفي بكورنا إلى شمال وشرق سوريا

وأضاف المصدر الأمني الذي رفض الكشف عن اسمه، أن الشاب محمد إبراهيم واسم والدته صديقة، وهو من مواليد مقاطعة كوباني، توفي قبل أيام في تركيا جراء إصابته بفيروس كورونا.

ولفت ذات المصدر، أن السلطات التركية تحاول إدخال جثمان إبراهيم إلى مناطق شمال وشرق سوريا دون إبلاغ الإدارة عن سبب وفاته، في محاولة لنقل الفيروس إلى مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

هذا ودفن الجثمان بعد منع الإدارة الذاتية في الأراضي التركيا بعد تواصل مع عائلته

وسبق وأن تحدثت الكثير من المصادر عن محاولات الاحتلال التركي إدخال مصابين بفيروس كورونا إلى مناطق شمال وشرق سوريا.

وكانت الإدارة الذاتية قد اتخذت حزمة من الإجراءات في مواجهة فيروس كورونا ومنها دفن جثامين الموتى من خارج المنطقة في مقابر خاصة بالقرب من المعابر الحدودية مع الحكومة السورية وباشور (جنوب كردستان).

(م)

ANHA