​​​​​​​تركيا ضد حرية الشعوب

جاء ذلك، في بيان أصدره المجلس إلى الرأي العام، حيث قرئ من قبل الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء بهجت جدعان، جاء فيه:

"باسم مجلس عوائل الشهداء في دير الزور نتقدم بأحر التعازي لأهالي الشهداء عامة وذوي الشهيد "عكيد إيبك" من أهالي مدينة آمد شمال كوردستان الذي كان يخوض معارك البطولة ضد الاحتلال التركي، ندين ونستنكر هذه الجريمة البشعة التي قام بها الاحتلال التركي الفاشي هذا الاحتلال كان وما زال ضد حرية الشعوب التي تتطلع للحرية والمساواة.

الدولة التركية التي كان لها تاريخ أسود وماض شنيع مع شعوب المنطقة، والشعوب العربية حيث احتلت أراضيها ما يقارب 450 عام، وزجت أبناءها في الحروب من أجل مصالها الاستعمارية، والآن تُمارس نفس ذلك النهج، حيث تحتل وتقتل وتشرد أمام مرأى ومسمع العالم كله كعفرين، كري سبي وسري كانيه.

كما تقوم بالتهجير والتغيير الديموغرافي في أماكن احتلالها، تركيا التي تدّعي الديمقراطية لها تاريخ أسود في المنطقة وهي أكبر دولة فاشية في العالم وأفعالها تشهد على ذلك".

(ع ص- غ ع)

ANHA