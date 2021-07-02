​​​​​​​تركيا.. احتجاجات نسائية جديدة رفضاً للانسحاب من اتفاقية اسطنبول وواشنطن تنتقد

وتواصل النساء التركيات احتجاجاتهن الرافضة لانسحاب نظام الرئيس رجب طيب أردوغان من الاتفاقية الأوروبية؛ المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة.

وهتفت نساء بين حشد مؤلف من عدة مئات في العاصمة أنقرة "لن يتم إسكاتنا، لن نخاف، لن نركع". وكُتب على لافتة كبيرة "لن نتخلى عن اتفاقية إسطنبول".

ومن جهتها انتقدت الولايات المتحدة انسحاب أنقرة من اتفاقية اسطنبول - التي تهدف إلى مكافحة العنف ضد المرأة - بعد أن دخلت هذه الخطوة حيّز التنفيذ يوم الخميس وسط احتجاجات في جميع أنحاء تركيا تندّد بقرار الحكومة.

وأدانت وزارة الخارجية الأمريكية قرار أردوغان وأعربت عن أسفها لخروج تركيا من الاتفاقية الدولية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس "انسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول مخيب للآمال بشدة وخطوة إلى الوراء للجهود الدولية لإنهاء العنف ضد المرأة".

وجاءت الاحتجاجات بعد ساعات من دفاع الرئيس رجب طيب أردوغان عن الانسحاب من اتفاقية إسطنبول، التي تم التفاوض عليها في أكبر مدينة في تركيا وجرى التوقيع عليها في عام 2011، وألزمت الموقّعين عليها بمنع العنف الأسري ومحاكمة مرتكبيه وتعزيز المساواة.

ووسط وجود مكثف للشرطة، احتشد أكثر من ألف شخص أغلبهم من النساء في وسط إسطنبول، كما خرجت احتجاجات عديدة في مدينة إزمير المطلة على بحر إيجه وفي مناطق أخرى في أنحاء البلاد.

وأعلن أردوغان الانسحاب من الاتفاقية في آذار/ مارس، وقال إن تركيا ستستعين بالقوانين المحلية لحماية حقوق النساء ودافع أمس الخميس عن هذه الخطوة.

(د ع)