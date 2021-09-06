​​​​​​​تركيا.. اعتقالات وقمع مسيرة سلمية بمناسبة اليوم العالمي للسلام

وأفادت وسائل إعلام محلية في تركيا، باعتقال السلطات، أمس الأحد، عدداً من المشاركين في مسيرة سلمية بمناسبة اليوم العالمي للسلام، بمدينة إسطنبول.

وأوضح المصدر أن قوات الشرطة تصدت بالقوة للمسيرة التي نظمها عدد من الحقوقيين والنشطاء للاحتفال اليوم العالمي للسلام على الرغم من حصولها على موافقة من ولاية إسطنبول.

وكان منظمو المسيرة قد تقدموا بطلب تنظيم "قوى السلام والديمقراطية"، لإحياء تلك المناسبة في ميداني "باقير كوي بازار"، و"تقسيم"، إلا أن وزارة الداخلية لغت المسيرة، قبل أن يلغي الوالي موافقته السابقة، بحسب ما نقلته شبكة العين الإخبارية.

وحاصرت الشرطة المشاركين في المسيرة، منهم العضو بحزب الشعوب الديمقراطي، موسي بير أوغلو، ومجموعة من الصحفيين، وألقت القبض على الرئيس المشترك للحزب الاشتراكي، شاهين توموكلو.

كما هاجمت مجموعة من الأشخاص كانوا في طريقهم لميدان تقسيم، واعتقلت الكثير من المواطنين، ومنعت الصحفيين من تغطية الأحداث.

(د ع)