وأُعدّ الكتاب باللهجة الكرمانجيّة من قبل معهد العلوم الاجتماعيّة في جامعة روج آفا، إذ ترجمه من الفرنسيّة إلى الكرمانجيّة؛ إبراهيم سيدو آيدوغان، يعقوب تلرمني ورمضان برتو.

وصدر الكتاب عن منشورات جامعة روج آفا في تموز 2023 في مطبعة بيان في قامشلو، وأُرسلت نسخ منه إلى جامعة كوباني وجامعة روج آفا وجامعة الشرق.

وصدر كتاب "معذّبو الأرض" لمؤلّفه الفرنسي الشهير فرانتس فانون في عام 1961، ويطرح فيه الكاتب تحليلاً شاملاً للآثار النفسيّة للاستعمار على الشعوب المُستعمرَة، ويُعرف الكتاب، وهو أشهر أعمال الكاتب، بأنّه مانيفستو النضال ضدّ الاستعمار وحريّة العالم الثالث، وهذا ما جعل منه مرجعاً لحركات التحرّر الوطنية في أفريقيا ومنظمة "النمور السود في الولايات المتّحدة الأمريكيّة".

وهذا هو أوّل كتاب تمّت ترجمته ونشره من قبل معهد العلوم الاجتماعيّة في جامعة روج آفا، والذي تمّ افتتاحه عام 2020 ويقوم بإجراء الأبحاث والترجمات الأكاديميّة والعلميّة كجزءٍ من جامعة روج آفا.

وبحسب سردار سعدي وهو أحد الإداريين في معهد العلوم الاجتماعيّة، فقد تمّت ترجمة 5 كتب أخرى و60 مقالاً أكاديميّاً في المعهد.

(ر)

ANHA