​​​​​​​ترحيب دولي وعربي بمنح الثقة لحكومة الكاظمي

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، تقديمها الدعم لرئيس الحكومة العراقية الجديد مصطفى الكاظمي.

وقالت السفارة الأمريكية في بيانٍ صحفي "نهنئ الشعب العراقي على منح الثقة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وحكومته في جلسة مجلس النواب العراقي".

فيما رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، الخميس، بمنح مجلس النواب العراقي الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي.

وحثت بلاسخارات على استكمال تشكيل الكابينة الوزارية ليتسنى للحكومة الجديدة التحرك سريعاً لمعالجة التحديات الأمنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية المتزايدة.

وجددت دعم الأمم المتحدة للحكومة العراقية في التصدي لهذه التحديات.

هذا وقال السفير البريطاني في العراق، ستيف هيكي، اليوم الأربعاء " التهاني للسيد مصطفى الكاظمي على توليه منصب رئيس الوزراء".

وكشف السفير البريطاني عن تطلع بلاده للعمل مع الحكومة العراقية الجديدة برئاسة، مصطفى الكاظمي وقال "إن المملكة المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لدعم حكومتكم للقضاء على فيروس كورونا، والعمل على الإصلاح الاقتصادي والأمني، وكذلك في محاربة داعش".

ومن جانبه رحب الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، الخميس، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها العراق.

هذا ومنح مجلس النواب العراقي، بعد منتصف ليل الأربعاء، الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بعد أزمة سياسية ضربت البلاد مدة 10 أشهر.

(ش ع)