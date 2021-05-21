لم يكن الموسم الزراعي، لهذا العام كما أُريدَ له أن يكون، فقد أدت قلة الهطولات المطرية إلى سوء إنتاج المحاصيل الزراعية البعلية، وتكبد المزارعون خسائر كبيرة.

هذا وحددت الإدارة الذاتية سعر شراء القمح بـ (1150) ليرة سورية للكيلو الواحد، و(850) ليرة سورية لكيلو الشعير لهذا العام.

الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة، سلمان بارودو، أشار، خلال تصريح له، إلى أن مراكز استلام القمح والشعير البالغ عددها 26 مركزًا في شمال وشرق سوريا ستبدأ باستلام المحاصيل اعتبارًا من 20 من أيار الجاري.

مزارعو شمال وشرق سوريا رحبوا بالتسعيرة التي حددتها الإدارة الذاتية، وأكدوا أنها مناسبة لهم في ظل الجفاف وسوء الموسم الزراعي.

'تسعيرة مناسبة'

أحمد العلي، وهو مزارع من منطقة الرقة قال إن تسعيرة محصولي القمح والشعير مناسبة، وفيها مراعاة لأوضاعنا هذا العام".

ولفت إلى أن هذه التسعيرة تبيّن مدى اهتمام الإدارة الذاتية وهيئة الزراعة بهذه الطبقة الكادحة من المجتمع، وقال إن تسعيرة القمح بـ 1150 مناسبة لتكاليف الزراعة المروية.

'ستعوض الفلاحين'

ومن جانبه قال سعيد حاجي أوسي، مزارع من قرية كري رش من منطقة الكوجرات التابعة لمدينة ديرك "إن الأسعار التي حددت من قبل الإدارة الذاتية للموسم الحالي لمادتي القمح والشعير ستعوض الفلاحين، نتيجة التكاليف الباهظة من فلاحة الأراضي والبذار والأسمدة والأدوية".

وأضاف أوسي " لاقت التسعيرة التي حددتها الإدارة الذاتية ترحيبًا لدى فلاحي منطقة ديرك لأنها مناسبة وتعوض الخسائر التي قدمها فلاحو ومزارعو ديرك، وخاصة في ظل انخفاض الهطولات الموسمية التي أدت إلى تضرر المحصول".

فيما اعتبر المزارع صالح محمود من مقاطعة كوباني أن السعر جيد، لكن سوء الموسم قد لا يمكنهم من سداد الديون التي ترتبت عليهم جراء شراء البذار وأسعار الأدوية وحراثة الأرض.

مطالبًا في الوقت ذاته، الإدارة الذاتية بزيادة الدعم لهم، وخاصة من ناحية توفير المازوت للأراضي المروية.

(كروب /سـ)

ANHA