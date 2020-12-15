​​​​​​​ترحيب بالعقوبات الأمريكية على تركيا

وأشادت اللجنة الوطنية الأرمنية الأمريكية (ANCA) ومجلس القيادة اليونانية الأمريكية (HALC) ومنظمة دفاعًا عن المسيحيين (IDC) بفرض إدارة ترامب عقوبات على وكالة المشتريات العسكرية التركية وضباطها ردًّا على شراء تركيا لصواريخ روسية الصنع، بحسب ما أوردته صحيفة كاثيميرني اليونانية.

وأعطت ANCA وHALC وIDC الأولوية لمساءلة تركيا عن انتهاكاتها للقانون الأمريكي والقانون الدولي وسلوكها المزعزع للاستقرار في مناطق متعددة.

وقال رئيس مجلس إدارة (IDC) توفيق بعقليني "بينما لدينا الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، فإن إعلان اليوم هو رد أمريكي مرحب به ضد أنقرة المارقة بشكل متزايد، إننا نتطلع إلى مواصلة تكثيف الضغط عام 2021".

وقال المدير التنفيذي لوكالة (ANCA) آرام هامبريان: "ننضم اليوم إلى شركائنا في HALC وIDC للترحيب بهذه الخطوة الأولى لمحاسبة تركيا على سلوكها المتهور".

وأضاف: "إننا نتطلع إلى العمل مع حلفائنا في العمل سويًا خلال الكونغرس المقبل ومع إدارة بايدن القادمة للبناء على إجراءات اليوم".

قال المدير التنفيذي لـ (HALC) إندي زيمينيدس: "لقد تحولت سياسة الولايات المتحدة بشأن تركيا أخيرًا من الاسترضاء إلى المساءلة".

وختم زيمينيدس "هذه العقوبات هي خطوة أولى إيجابية وإشارة واضحة لأنقرة إلى أنها ليست فوق القانون، ومع ذلك، فإنها تظل الخطوة الأولى، العقوبات ليست نهاية اللعبة، لا نزال ملتزمين بالعمل مع شركائنا في ANCA و IDC لمطالبة الكونغرس القادم وإدارة بايدن القادمة بالبناء على التطور الحالي".

(م ش)