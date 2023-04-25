​​​​​​​طرفا الصراع السوداني يوافقان على هدنة لثلاثة أيام

قال الجيش السوداني في بيان على معرفاته يوم الثلاثاء إنه "وافق على هدنة لمدة 72 ساعة بوساطة أميركية وسعودية بدءاً من منتصف ليل 25 نيسان/أبريل".

كما قالت قوات الدعم السريع يوم الاثنين إنها "وافقت على وقف إطلاق النار بعد وساطة أميركية لتسهيل الجهود الإنسانية".

ويسود الهدوء الحذر العاصمة السودانية الخرطوم، بعدما إعلان عن الهدنة.

وجاءت الهدنة بعد أنباء عن جهود أميركية ودولية لإطلاق حوار قد يبدأ في الرياض خلال أيام أملا في وضع حد للأزمة التي تتصاعد تبعاتها الأمنية والإنسانية محلياً وإقليميا.

وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان، أن التوافق على الهدنة تم بعد مفاوضات مكثفة على أن تنسق بلاده مع الشركاء الإقليميين والدوليين والقوى المدنية السودانية لتأسيس لجنة للإشراف على التفاوض.

وأدت المعارك التي اندلعت اعتباراً من 15 نيسان/أبريل، إلى مقتل 427 شخصا على الأقل وإصابة نحو أربعة آلاف، ووضعت نظام الرعاية الصحية تحت ضغط هائل للتعامل مع حصيلة متزايدة للضحايا.

استمرار عمليات الاجلاء

ويأتي ذلك مع تواصل عمليات إجلاء الأجانب، إذ أعلنت الأمم المتحدة الإبقاء على عدد من موظفيها في السودان وعلى رأسهم المبعوث الخاص للأمين العام فولكر بيرتيس، فيما وصل 700 من موظفيها وموظفي السفارات والمنظمات غير الحكومية إلى ميناء بورتسودان لإجلائهم.

والثلاثاء أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ومسؤولون أن اليابان أجلت 45 من مواطنيها من السودان وأغلقت سفارتها هناك مؤقتا.

وأعلن مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن التكتل تمكن من إجلاء ألف من رعاياه من السودان.

وأعلنت الخارجية الفرنسية الإثنين أنها أجلت إلى الآن نحو 400 من رعاياها وحملة جنسيات أخرى.

وأفاد بيان للخارجية الصينية الإثنين بأنها "أجلت بسلام" الدفعة الأولى من رعاياها، مؤكدة "بذل قصارى الجهد لحماية أرواح وممتلكات وسلامة أكثر من 1500 مواطن صيني في السودان".

من جهتها أكدت لندن بلسان متحدث باسم الحكومة، أن قواتها المسلحة "استفادت من نافذة فرصة ضيّقة" لإنجاز الإجلاء.

وكانت مصر والسعودية الأبرز عربيا على صعيد عمليات الإجلاء، إذ أعلنت الخارجية المصرية ليل الأحد "إجلاء 436 مواطناً من السودان" عبر الحدود البرية، في حين كانت الرياض أعلنت السبت إجلاء أكثر من 100 من السعوديين ورعايا دول أخرى بحرا إلى جدّة، بعد انتقالهم برا إلى مدينة بورتسودان في شرق السودان.

(د ع)