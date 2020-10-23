​​​​​​​ترامب يوقع قرار إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

وقال مجلس السيادة، في بلاغ، إن التوقيع تم بصفة رسمية من قبل ترامب، مضيفا "سيتم الإعلان بعد قليل".

وذكر البلاغ المنشور على الصفحة الرسمية للمجلس على فيسبوك، أن هذا اليوم "يوم تاريخي للسودان ولثورته المجيدة".

وكان ترامب ذكر في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، الاثنين، أن "حكومة السودان الجديدة التي تحرز تقدما هائلا، وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب وعائلاتهم".

وأضاف:" فور الدفع، سوف أشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب". وتابع:" وأخيرا، العدالة للشعب الأميركي، وخطوة كبيرة للسودان".

وبعد ذلك، قال مصدر حكومي سوداني لـ "سكاي نيوز عربية" إن المبالغ المطلوبة لتعويض ضحايا الإرهاب تم تحويلها إلى واشنطن.

(ي ح)