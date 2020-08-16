​​​​​​​ترامب يتعهد بإعادة فرض عقوبات على إيران

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي، مساء أمس السبت "سنلجأ إلى السناب باك"، الآلية التي يمكن لأي دولة طرف في الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015 أن تلجأ إليها لإعادة فرض العقوبات على إيران، وأضاف: "سنقوم بإجراءات للرد على ما حصل في مجلس الأمن".

ويذكر أن مبدأ "سناب باك" أو آلية "العودة التلقائية للعقوبات"، منصوص عليها في القرار 2231، إذ تتيح تلك الآلية لأي من الدول الموقعة على الاتفاق النووي تقديم شكوى للأمم المتحدة في حال أخلت إيران بأي بند من بنود الاتفاق.

كما تتيح للدول الأعضاء إعادة تطبيق جميع العقوبات الدولية على إيران من جانب واحد، بعد أن تم رفعها كجزء من الاتفاق النووي.

ومع انتهاء حظر الأسلحة الإيراني بعد نحو شهرين، ستفرض الحكومة الأميركية على إيران تعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب بما في ذلك الأبحاث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يساهم في تلك الأنشطة.

إلى ذلك، ستمنع إيران من تطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية، وسيعاد فرض عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات بهذا الخصوص.

كما سيتم حث الدول على فحص الشحنات من وإلى إيران وستحصل على تصاريح بمصادرة أي شحنة محظورة.

وبالإضافة إلى حظر صادرات النفط والغاز سيتم فرض عقوبات على الصادرات غير النفطية مثل البتروكيماويات والتي باتت المتنفس الوحيد للاقتصاد الإيراني المتهالك حيث تشهد عملة الريال انهيارًا تاريخيًّا إلى جانب الصناعات المعطلة التي أدت إلى إضرابات واحتجاجات عمالية متواصلة.

من جهة ثانية، استبعد ترامب المشاركة في القمة التي اقترحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخصوص إيران، مؤكدًا أنه يفضل الانتظار إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.

والجمعة، دعا بوتين إلى عقد قمة طارئة عبر الفيديو تضم قادة مجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا وإيران، لحل الخلافات السائدة في مجلس الأمن الدولي بشأن الملف النووي الإيراني وسبل احتواء التوتر في الخليج.

(ش ع)