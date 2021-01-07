​​​​​​​ترامب يقر بالهزيمة ولكن..

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في بيان نشره مساعده في البيت الأبيض دان سكافينو، على التويتر "حتى لو خالفت نتيجة الانتخابات، سيكون هناك انتقال منظم للسلطة في 20 كانون الثاني/ يناير الحالي".

وأضاف "على الرغم من أنني أختلف تمامًا مع نتيجة الانتخابات، والحقائق تؤكد ذلك، إلا أنه سيكون هناك انتقال منظم في 20 يناير".

وتابع: "لقد قلت دائمًا إننا سنواصل معركتنا لضمان احتساب الأصوات القانونية فقط، في حين أن هذا يمثل نهاية أعظم ولاية أولى في تاريخ الرئاسة، إلا أنها مجرد بداية لمعركتنا لجعل أميركا عظيمة مرة أخرى".

وجاء ذلك بعد أن صدّق الكونغرس الأميركي على فوز جو بايدن، بانتخابات الرئاسة بأغلبية 306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

(م ش)