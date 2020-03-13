​​​​​​​ترامب يعلن حالة الطوارئ لمواجهة كورونا

وقال ترامب من حديقة البيت الأبيض "بهدف إطلاق القدرة الكاملة للموارد الحكومية الاتحادية، أعلن رسمياً حال الطوارئ الوطنية".

وأشار إلى أن حالة الطوارئ الوطنية ستعزز التمويل لمكافحة تفشي الفيروس، وإنه بذلك سيسمح للمستشفيات بتفعيل خطط الاستعداد للطوارئ.

وأوضح أن ذلك سيتيح إمكانية الحصول على ما يقرب من 50 مليار دولار لتعزيز مكافحة الوباء.

كما ستتيح هذه الحالة وفق ترامب، لوزير الصحة سلطة جديدة واسعة النطاق للتنازل عن بعض القوانين واللوائح لمنح مشغلي الرعاية الصحية المزيد من المرونة.

وقال ترامب يطلب من المستشفيات تفعيل خطط الاستعداد للطوارئ، متعهدا بتعزيز كبير للقدرات على إجراء فحوص كورونا المستجد.

وأضاف ترامب أن السلطات الأميركية لا تريد أن يحصل الأشخاص على اختبار فيروس كورونا إذا لم يحتاجوا إليه، لكنه أوضح أن عمليات الفحص ستتضمن أيضا الفحص السريع في الشارع للسائقين.

وتخطى عدد الإصابات في الولايات المتحدة الجمعة الـ1700 حالة، مع 40 وفاة، وفق جامعة جونز هوبكينز الأميركية.

وألغيت لقاءات انتخابية هذا الأسبوع على خلفية تفشي الفيروس. وستعقد الأحد مناظرة بين ساندرز وبايدن في واشنطن لكن بدون حضور.

المصدر: وكالات