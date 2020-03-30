​​​​​​​ترامب وبوتين بحثا التعاون بشأن كورونا والنفط

وقال الكرملين في بيان موجز إن الرئيسين عبرا عن "قلقهما الكبير حيال مدى انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم".

وقال ترامب في وقت سابق إنه سيبدي اعتراضه خلال المكالمة على حرب أسعار النفط بين روسيا والسعودية التي "تضر" بقطاع الطاقة الأميركي.

وحذّر ترامب في تصريح لتلفزيون فوكس نيوز "لا نريد قطاعاً صناعياً ميتاً".

وتابع الرئيس الأميركي "لم أتوقع قطّ أن أقول إننا نحتاج ربما زيادة (أسعار) النفط، لكننا نحتاج فعلاً إلى ذلك".

وقال الكرملين إنه تم الاتفاق على إجراء "نقاشات روسية أميركية حول الموضوع بين وزيري الطاقة".

وأضاف بيان الكرملين أنه "تمت مناقشة إمكان قيام تعاون وثيق بين البلدين".

واعتبر ترامب في تصريحه التلفزيوني أن بوتين سيستغل المكالمة للدفع في اتجاه رفع العقوبات الأميركية عن روسيا.

وقال "سيطلب ذلك على الأرجح... إنه يطالب بذلك منذ عامين".

لم يذكر بيان الكرملين العقوبات، لكنه قال إنه تم بحث "مواضيع معينة" حول العلاقات الثنائية، دون أن يحددها.

وفرض الجزء الأكبر من العقوبات على روسيا بسبب إلحاقها شبه جزيرة القرم الأوكرانية، وما اعتبره المحققون الأميركيون محاولات منسقة للتدخل في الانتخابات الأميركية التي فاز فيها ترامب عام 2016.

ويوم الخميس، دعا بوتين قادة مجموعة العشرين، خلال اجتماع عقد عبر تقنية الفيديو، إلى تعليق العقوبات أثناء أزمة فيروس كورونا العالمية لأنها تمثل "مسألة حياة وموت".

ولم يحدد الرئيس الروسي الدول المعنية بدعوته، علماً أن روسيا تضرّرت بشدة من الأزمة الاقتصادية التي سببها الوباء وانهيار أسعار النفط.

وتثير العلاقة الجيدة بين ترامب وبوتين جدلاً في الولايات المتحدة.

المصدر: فرانس برس