​​​​​​​تراجع في إجمالي الحالات الخطرة.. وفيات وإصابات جديدة بكورونا في إسرائيل

نقل الإعلام الإسرائيلي عن وزارة الصحة الإسرائيلية قولها: " إن إجمالي الوفيات في إسرائيل بفعل فيروس كورونا، ارتفع اليوم، إلى 223، و15,834 إصابة".

وأشارت إلى أن هناك: "تراجعا في الحالات الخطرة إلى 105، وفي عدد الخاضعين لأجهزة تنفس اصطناعي إلى 83، وبهذا تكون نسبة تراجع الإصابات الخطيرة 10.26٪، وفي المرضى الخاضعين لأجهزة تنفس اصطناعي بـ2.35٪".

كذلك: "انخفض عدد المصابين بحالات طفيفة إلى 6836، في حين ارتفع عدد المصابين بحالات متوسطة إلى 82، فيما يخضع 332 للعلاج في المشافي، و1746 للعلاج في الفنادق، و4138 للعلاج في منازلهم".

وذكرت: " أن عدد المتعافين الكلي بلغ 8758 حالة".

في السياق نفسه، قال الإعلام الإسرائيلي: "إن الحكومة الإسرائيلية تتخذ خطواتٍ تدريجية لرفع حالة الإغلاق عن البلاد، قد تبدأ خلال الأسبوع المقبل".

(ع م)