​​​​​​​تراجع الليرة أمام العملات الأجنبية يزيد من معاناة السوريين في مناطق حكومة دمشق

وسجلت الليرة السورية خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة، تراجعًا كبيرًا في قيمتها أمام العملات الأجنبية، حيث بلغ سعر صرف الدولار أمام الليرة 3575 شراء و3635 مبيع، وأمام اليورو 4230 شراء، 4306 مبيع.

ويأتي انخفاض قيمة الليرة السورية في ظل استمرار الأزمات المعيشية في عموم المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق، حيث لايزال الأهالي يعانون من الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي والمياه ونقص في الخدمات، فضلًا عن أزمات المياه والوقود والارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية وارتفاع أجور التنقل في الوسائل الخاصة وصعوبة التنقل في وسائل النقل العامة بسبب ما تشهده من ازدحام خانق.

ووفقًا للمرصد السوري، فإن مناطق حكومة دمشق تشهد موجة هجرة للأهالي بشكل كبير جدًّا وتصاعدت خلال الشهرين الأخيرين، حيث إن الكثير من الأهالي يذهبون إلى بعض الدول العربية التي تسمح بدخول السوريين عبر فيز كمصر والسودان، بالإضافة إلى أن العشرات من الشبان يدخلون بشكل شبه يومي إلى المناطق المحتلة من قبل تركيا ومرتزقتها قادمين من مناطق سيطرة حكومة دمشق بهدف الوصول إلى تركيا والذهاب إلى دول اللجوء في أوروبا رغم الصعوبات والمخاطر بسبب ما تعانيه البلاد من أوضاع إنسانية صعبة.

(ش ع)