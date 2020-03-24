​​​​​​​تراجع الدور الأمريكي مع ظهور كورونا وتدريبات عسكرية أمريكية إماراتية

تناولت الصحافة العالمية الصادرة اليوم وباء كورونا وتأثيراته على مختلف الاصعدة، إلى جانب التدريبات العسكرية الأمريكية الإماراتية المشتركة.

الواشنطن بوست: تراجع الدور القيادي لواشنطن مع تفشي وباء كورونا

وقالت الصحيفة الأمريكية "تسبب وباء COVID-19 في إلحاق أضرار جسيمة بالحياة الأمريكية والاقتصاد. وقد يشير أيضًا إلى انخفاض في دور القيادة الأمريكية في العالم. إذا كان الأمر كذلك، فإن الخسارة ستكون كبيرة جداً.

وتنازل الرئيس ترامب عن الدور الذي لعبه الرؤساء الأمريكيون في كل أزمة عالمية سابقة من القرن الماضي، وهي المضي قدمًا لتقديم العلاجات ودعم الدول الأخرى وتنسيق الردود المتعددة الأطراف. وفي الآونة الأخيرة، قاد الرئيسان جورج دبليو بوش وباراك أوباما الجهود الدولية لوقف الأزمة المالية لعام 2008. كما شرعوا في استجابات أمريكية لوباء الإيدز والإيبولا.

وكان الارتباط الرئيسي لـ ترامب بالعالم منذ بدء انتشار الفيروس التاجي على الصعيد الدولي هو منع السفر بين الولايات المتحدة والدول الأخرى.

وعادة، من المتوقع أن يسافر وزير الخارجية حول العالم في وقت مثل هذا - على الأقل تقريبًا - لجعل حلفاء الولايات المتحدة يعملون معًا لتجنب الركود العالمي، أو لزيادة إنتاج الإمدادات الحيوية.

الفائز الأكبر من هذا التراجع الأمريكي غير المسبوق يبدو أنه الصين. فبعد أن أوقف تفشي المرض على أراضيه، يقدم نظام الرئيس الصيني الآن المساعدة، بما في ذلك الأقنعة الطبية وأجهزة التهوية التي تشتد الحاجة إليها، لإيطاليا المتضررة بشدة وصربيا وكذلك الاتحاد الأوروبي بشكل عام. يقدم رئيس إحدى أكبر الشركات الصينية، مجموعات اختبار وأقنعة للولايات المتحدة - إلى جانب 54 دولة في إفريقيا.

يحاول ترامب إلقاء اللوم في الوباء على الصين من خلال الإشارة بشكل طفولي إلى "الفيروس الصيني". لكنه فتح الطريق أمام نظام الرئيس الصيني ليطرح نفسه كزعيم عالمي جديد يملأ مكان الولايات المتحدة.

وحذر مراقبان صينيان مخضرمان، كيرت كامبل وراش دوشي، في مقال بمجلة امريكية من أن هذه يمكن أن تصبح "لحظة السويس" للولايات المتحدة، مثل أزمة عام 1956 التي أدت إلى نهاية دور بريطانيا كلاعب عالمي. إذا كان الأمر كذلك، فإن ترامب سيتحمل مسؤولية كسوف الولايات المتحدة كقوة عالمية.

واشنطن تايمز: الولايات المتحدة تستعد مع تسارع الفيروس التاجي: هذا الأسبوع سيكون الأسوأ

ونقلت صحيفة الواشنطن تايمز عن منظمة الصحة العالمية إن جائحة الفيروس التاجي "تتسارع" حيث فرضت بريطانيا يوم الاثنين الإغلاق لمدة ثلاثة أسابيع، ونيويورك، تستعد لموجة كبيرة من الحالات، وأمرت المستشفيات بزيادة قدرتها بنسبة 50٪.

وفي غضون ذلك، قال عضو بارز في اللجنة الأولمبية الدولية إن الألعاب الصيفية في طوكيو لن تبدأ كما هو مخطط لها في 24 يوليو، بعد أن قالت بعض الدول إنها لن ترسل رياضييها.

ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس الدول إلى مواصلة القتال، حتى لو كانت الأرقام مقلقة.

وعلى الرغم من تسارع نمو الفيروس والحالات قال غيبريسوس "لكننا لسنا سجناء للإحصاءات. لسنا متفرجين عاجزين. يمكننا تغيير مسار هذا الوباء".

نيويورك تايمز: واشنطن وابو ظبي تجريان تمارين عسكرية كبيرة وسط تفشي كورونا والتوتر مع طهران

وقالت الصحيفة "تظهر التمارين العسكرية التي تقام كل عامين وتسمى ""Native Fury، الروابط الوثيقة بين القوات الأمريكية والإمارات العربية المتحدة.

وأجرت قوات المارينز الأمريكية والقوات الإماراتية تدريبات عسكرية كبيرة يوم الاثنين، وهو تدريب تم إجراؤه وسط توترات مع إيران وعلى الرغم من جائحة فيروس كورونا.

ويأتي ذلك أيضًا بعد أن قتلت الولايات المتحدة أبرز جنرال إيراني في غارة بطائرة بدون طيار في يناير، وانتقمت طهران بهجوم صاروخي باليستي على القوات الأمريكية في العراق. بينما اعترفوا بالتوترات، رفض المسؤولون الأمريكيون فكرة أن طهران تنظر إلى مثل هذا التمرين بعين الشك، على بعد 300 كيلومتر فقط (185 ميلًا) من شواطئها.

(م ش)