​​​​​​​ترافيك شمال وشرق سوريا تكشف عن سجل الشهيد أشرف وتقدّم العزاء لذويه

أصدر المركز الإعلامي لقوى بوليس الترافيك في شمال وشرق سوريا ، اليوم بياناً للرأي العام، كشف من خلاله عن سجل الشهيد أشرف الهلال.

المركز الإعلامي قال: إنّ الإداري في قوات ترافيك منبج أرتقى إلى مرتبة الشهادة بتاريخ 11 تشرين الثاني 2020.

وخلال البيان تقدّمت المديرية العامة للمرور لشمال وشرق سوريا بالعزاء لذوي الشهيد أشرف، وعاهدت على الدفاع المشروع عن قيم العدالة وترسيخ الأمن والأمان.

وجاء في نص البيان

"ارتقى إداري من قواتنا في "منبج" إلى مرتبة الشَّهادة أثناء أداء مهامه و واجبه اتّجاه شعبه وأرضه .

إنّنا في المديرية العامة للمرور لشمال وشرق سوريا نُعزّي أنفسنا و ذوي الشهيد " أشرف الهلال " ونؤكّد أنّنا على العهد باقون في دفاعنا المشروع عن قيم العدالة وترسيخ الأمن والأمان في مناطقنا، ونؤكّد بأنّنا سائرون على درب شهدائنا الأبرار درب الكفاح والنضال الذين رسموه لنا بدمائهم الطّاهرة ".

وسجل الشهيد بحسب البيان:

الاسم والكنية : أشرف الهلال

اسم الأب : سعيد

اسم الأم : معينة

محل وتاريخ الولادة : عوسجلي كبير 15/2/1976

محل وتاريخ الانتساب : منبج 24/10/2016

محل وتاريخ الاستشهاد : منبج 11/11/2020

(سـ)