​​​​​​​تقيداً بالقانون الدولي.. قسد تكشف سلسلة تعليمات عسكرية عن الرعاية الصحية

وأكدت القيادة عبر بيان إلى الرأي العام حرصها، بصفتها طرفًا من أطراف سوريا، على التقيد بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خاصة تلك المتعلقة بحماية المدارس والمنشآت الطبية والكوادر والأطقم الطبية وحمايتهم من آثار النزاع.

وجاء في نص البيان:

خلال عشر سنوات من الانتفاضة تورط غالبية أطراف النزاع المسلح في سوريا في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وإحدى هذه القطاعات التي تعرضت للانتهاكات الفظيعة ومنها ما ارتقى إلى حد جرائم الحرب هو قطاع الرعاية الصحية حيث تعرضت البنية التحتية للرعاية الصحية في سوريا من قبل أطراف النزاع المختلفة إلى انتهاكات جسيمة من استهداف للمشافي والمرافق الصحية والكوادر والأطقم الطبية وحرمان المواطنين من الوصول العادل إليها.

إن قوات سوريا الديمقراطية وكطرف من أطراف النزاع المسلح الرئيسية في سوريا كانت حريصة أشد الحرص في جميع المناطق الخاضعة لحمايتها للتقيد بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لا سيما القرارات الخاصة بحماية المدارس والمنشآت الطبية والكوادر والأطقم الطبية وحمايتهم من آثار النزاع المسلح على عكس المناطق الأخرى في سوريا.

إن قوات سوريا الديمقراطية تشدد على التزامها بحماية البنية التحتية للرعاية الصحية وتدعو أيضا كافة أطراف النزاع في سوريا للالتزام بما يتوافق مع قوانين وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وكما تدعو جميع الأطراف لتحديد سياستها بهذا الخصوص والالتزام التام بها خدمة للمصلحة العامة للشعب السوري بجميع أطيافه ومكوناته على أساس الحق العالمي للسكان في الرعاية الصحة من دون تحيز أو تفرقة، وبناءً عليه قامت قوات سوريا الديمقراطية وبالتعاون مع منظمة الكفاح من أجل الانسانية (Fight for Humanity) في إطار خطة العمل الموقعة بين الأمم المتحدة وقواتنا في حزيران ٢٠١٩ بصياغة هذه التعليمات العسكرية.

تعليمات عسكرية صادرة عن القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية

"تأكيداً على سياستنا تجاه حماية الرعاية الصحية"

وفقًا لقانون للنزاعات المسلحة (ولا سيما اتفاقيات جنيف لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية لعام 1977)، والقانون العرفي الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1998 (2011) بشأن الأطفال والنزاع المسلح ولا سيما الهجمات على المدارس والمستشفيات وآثارها على سلامة الأطفال، وقوانين الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ذات الصلة، تتعهد قوات سوريا الديمقراطية اتخاذ جميع التدابير لضمان الوصول الآمن إلى الرعاية الصحية وتقديمها.

١- الغرض من هذه التعليمات العسكرية:

تشير "الرعاية الصحية" إلى الأنشطة التي تهدف إلى الحفاظ على الصحة أو استعادتها من خلال التعزيز والوقاية والتشخيص والعلاج والشفاء و/ أو إعادة تأهيل أي حالة صحية جسدية أو عقلية.

تشمل "مرافق الرعاية الصحية" المراكز الصحية الأولية والمستشفيات والمختبرات والعيادات ومراكز الإسعافات الأولية والمراكز التي تعالج الصدمات ومراكز نقل الدم ومرافق الطب الشرعي والمخازن الطبية لهذه المرافق.

يشمل "طاقم الرعاية الصحية" الأطباء والممرضات والموظفين الطبيين والمسعفين وموظفي الصحة المجتمعية وطاقم الطب الشرعي وموظفي الدعم المعينين للوظائف الطبية، بالإضافة إلى الطاقم الإداري لمرافق الرعاية الصحية وعاملي الإسعاف.

تشمل وسائل النقل الطبي سيارات الإسعاف والوحدات الطبية المتنقلة والسفن والطائرات الطبية، سواء كانت عسكرية أو مدنية، وأي مركبات أخرى تنقل الإمدادات أو المعدات الطبية.

يشمل "الجرحى والمرضى" جميع الأشخاص، العسكريين أو المدنيين، الذين يحتاجون إلى المساعدة الطبية و/ أو المتضررين من أي نوع من أنواع الإعاقة، والذين يمتنعون عن أي عمل عدائي. يشمل المصطلح النساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة والعجزة.

تتعهد قوات سوريا الديمقراطية بضمان عدم تضرر موظفي الرعاية الصحية ووسائل النقل والمرافق الصحية في المناطق الخاضعة لسيطرتها الأمنية والعسكرية وضمان حماية الجرحى والمرضى وحصولهم على خدمات الرعاية الصحية.

تدرك قوات سوريا الديمقراطية تمامًا أن أي حادث يهدد أو يؤثر على توفير الرعاية الصحية لا يعرض حياة الأشخاص المعنيين مباشرة للخطر فحسب، بل إنه يهدد أيضًا بالتأثير سلبًا على برامج الرعاية الصحية العلاجية والترويجية والوقائية، مما يعرض للخطر الحق العالمي للسكان في الصحة.

يؤثر تعطيل خدمات الرعاية الصحية تأثيراً سلبياً بشكل خاص على الأطفال، الذين يعانون بالفعل بشكل غير متناسب من عواقب النزاع المسلح والصعوبات الاقتصادية. تعد حماية الرعاية الصحية دائمًا التزامًا حاسمًا، ولاسيما في ضوء جائحة فايروس كورونا المستجد، والذي يتطلب مستوى مختلفًا من التنسيق والتعاون بين الجهات الفاعلة المدنية والعسكرية.

وتؤكد قوات سوريا الديمقراطية على وجه الخصوص التزامها بما يلي:

٢- احترام وحماية الجرحى والمرضى دون تمييز وبغض النظر عن انتماءاتهم، ودعم وتسهيل حصولهم على الرعاية الصحية بشكل فعال:

ـ معاملة الجرحى والمرضى معاملة إنسانية في جميع الظروف وحمايتهم وحماية ممتلكاتهم من سوء المعاملة والسلب.

ـ ضمان توفير الرعاية الطبية المناسبة لهم قدر المستطاع وبأقل تأخير ممكن.

ـ في سياق العمليات العسكرية، البحث عن الجرحى والمرضى وجمعهم دون تأخير وتمييز، كلما سمحت الحالة الأمنية بذلك، والسماح للجهات الطبية والمنظمات الإنسانية بالوصول.

ـ معالجة الجرحى والمرضى دون تمييز. إذا كان هناك تمييز بينهم، فيمكن أن يكون ذلك فقط على أساس حالتهم الطبية. هذا لا يستبعد الرعاية الخاصة والاهتمام المطلوبين لاحتياجات النساء والأطفال والأقليات بين الجنسين والأشخاص ذوي الإعاقة. ستتم معالجة هذه الفئات من السكان، باعتبارها أكثر الفئات ضعفاً، بتمييز إيجابي عند الضرورة.

ـ احترام وحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية (في أي وقت، قبل وأثناء وبعد عملهم) والمرافق ووسائل النقل الطبي، بصرف النظر عن انتمائهم:

ـ احترام وحماية أي فرد يقدم الرعاية الصحية دائمًا. ستكون هذه الحماية أولوية خاصة عند رعاية المرضى والجرحى.

ـ التسهيل الدائم لعمل العاملين في مجال الرعاية الصحية، بما في ذلك توفير الوصول إلى الجرحى والمرضى، والمساعدة والحماية اللازمتين.

ـ عدم إجبار العاملين في مجال الرعاية الصحية على القيام بأعمال تتعارض مع المبادئ الأخلاقية للرعاية الصحية. لا ينبغي معاقبة مهنيي الرعاية الصحية لقيامهم بأنشطة متوافقة مع أخلاقيات مهنة الطب، مثل تقديم رعاية محايدة أو رعاية طبية للخصوم المصابين. يجب تطبيق ذلك بشكل خاص في حالة الفرز وإعطاء الأولوية على أساس خطورة الحالة.

ـ احترام وسائل النقل الطبي وحمايتها، بغض النظر عما إذا كان يتم التعرف عليها بوضوح عليها.

ـ السماح وتسهيل الإخلاء الطبي للجرحى والمرضى وإحالتهم إلى خدمات الرعاية الصحية.

ـ السماح بالمرور السريع دون عوائق لوسائل النقل المخصصة للرعاية الصحية.

ـ احترام وحماية مرافق الرعاية الصحية في جميع الظروف، بغض النظر عما إذا تم تحديدها بوضوح أم لا. لا يجوز مهاجمتهم ولا يجوز تقييد الوصول إليهم.

ـ احترام الشارات المميزة للصليب الأحمر والهلال الأحمر وشارات مقدمي الرعاية الصحية وعدم إساءة استخدامها.

ـ التأكد من أن العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرافق ووسائل النقل الطبي لا يزالون يعملون حصريًا في المهام الطبية.

ـ اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب القيام بعمليات عسكرية بالقرب من مرافق الرعاية الصحية وعدم إتلافها أو إتلافها بشكل عرضي. يجب أن يمتثل جميع أفراد قوات سوريا الديمقراطية امتثالًا تامًا لمبادئ التمييز بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية ومبادئ التناسب والاحتياطات ضد آثار الهجمات، على النحو المنصوص عليه في قانون النزاعات المسلحة.

ـ عدم مهاجمة البنية التحتية الأساسية لتقديم الرعاية الصحية (بما في ذلك على سبيل المثال إمدادات المياه والكهرباء) طالما أنها لا تستخدم لأغراض عسكرية. إذا تم استخدام مثل هذه البنية التحتية لأغراض عسكرية من قبل الخصم وتم اعتبارها للهجوم، فلا يزال يتعين احترام المبادئ المذكورة أعلاه.

ـ عدم استخدام مرافق الرعاية الصحية لأغراض عسكرية وعدم وضع القوات العسكرية أو المعدات أو الأسلحة بالقرب من مرافق الرعاية الصحية المدنية. تفقد مرافق الرعاية الصحية الحماية التي تتمتع بها إذا استخدمت، خارج نطاق وظيفتها الإنسانية، لارتكاب أعمال تضر بالعدو.

ـ الامتناع عن أي سلوك من شأنه تعطيل عمل مرافق الرعاية الصحية، ولا سيما استخدامها للأغراض العسكرية أو غيرها من الأغراض غير الطبية. يجب عدم دخول الأفراد أو الأجهزة المسلحة إلى مرافق الرعاية الصحية المدنية.

ـ عدم التدخل في العمل الذي يتم في مرافق الرعاية الصحية، بما في ذلك عدم أخذ المستلزمات أو المواد من مرافق الرعاية الصحية والامتناع عن عمليات التفتيش والاعتقال في المرافق الطبية. يجب أن تتم عمليات البحث هذه في ظروف استثنائية فقط.

ـ اتخاذ الاحتياطات وتدابير الحماية في حالة هجوم وشيك أو محتمل على موظفي الرعاية الصحية أو المرافق أو المركبات من قبل أطراف أخرى في النزاع، مع التأكد من عدم تغيير طبيعتها المدنية.

ـ إصدار تحذيرات في حالة استخدام العاملين في مجال الرعاية الصحية أو المرافق أو وسائل النقل الطبي خارج وظائفهم الإنسانية لارتكاب أعمال ضارة عسكريًا، وإتاحة الوقت الكافي لمراقبتها.

٣- التنسيق والتعاون مع السلطات المدنية والجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية ذات الصلة:

ـ إنشاء آلية تنسيق مشترك بين لجنة الصحة العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية وهيئة الصحة لشمال وشرق سوريا للتنسيق المدني والعسكري لاتخاذ قرارات بشأن أي حدث. في هذه اللجنة، ستتم دعوة المراقبين الدوليين للمشاركة والمساهمة في اجتماعاتها عند الحاجة.

ـ تحديد وتخطيط وتحديث المعلومات بانتظام حول مواقع مرافق الرعاية الصحية ومقدمي الخدمات ومركباتهم، وإلى أقصى حد ممكن، الموظفين، من خلال التنسيق مع لجنة الصحة التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، والمنظمات المعنية في إطار عمل اللجنة، من أجل تقليل تأثير العمليات والتدابير العسكرية أو الأمنية على خدمات الرعاية الصحية.

ـ السماح بالوصول المنتظم إلى مرافق الرعاية الصحية والموظفين لهذه المنظمات، والتأكد من أن نظام الرعاية الصحية لا يزال يعمل.

ـ تحديد وتنفيذ تدابير من أجل إعطاء الأولوية للمرور عبر نقاط التفتيش (لا سيما لعمليات الإجلاء الطبي).

ـ اتخاذ جميع التدابير لتقليل التأثير على كل من المرضى والعاملين في المجال الطبي إذا كان لا يمكن تجنب عمليات التفتيش و/ أو عمليات الاعتقال في مرافق الرعاية الصحية. تتطلب البحث والعمليات هذه إذنًا سابقًا من هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

٤- اتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ هذه التعليمات:

ـ تدريب جميع العناصر ذات الصلة في قوات سوريا الديمقراطية على هذه التعليمات: يجب على جميع القادة العسكريين في المقرات، وكذلك الضباط الميدانيين والعسكريين الخاضعين لقيادتهم، أن يكونوا على دراية كاملة بهذه التعليمات وإدراجهم في جميع البرامج التدريبية في المدارس والأكاديميات العسكرية الخاصة بقوات سوريا الديمقراطية.

ـ دمج هذه التعليمات في قواعد الاشتباك العسكري والسياسات العسكرية ذات الصلة وفي التخطيط العسكري الشامل والإعداد والتنفيذ للعمليات العسكرية من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

ـ الالتزام بما ورد في هذه الوثيقة. سيواجه جميع قادة وضباط قوات سوريا الديمقراطية عقوبات إذا لم يلتزموا بالتعليمات المذكورة أعلاه.

ـ تلقي ومعالجة الشكاوى من خلال آلية مشتركة بين لجنة الصحة العسكرية وهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وقوى الأمن الداخلي والشرطة العسكرية، والتي بدورها ستنظر في أي شكاوى حول عدم الامتثال لهذه التعليمات المقدمة من قبل الجهات الفاعلة الفردية أو الجماعية.

ـ التعاون الكامل مع المنظمات المتخصصة لتنفيذ هذه التعليمات.

ـ تدخل هذه التعليمات حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ نشرها".

(س ر)

ANHA