​​​​​​​تقرير: توقعات بازدياد هجمات مرتزقة داعش في سوريا خلال عام 2022

وحذر الخبراء من أن مرتزقة داعش يخططون لشن المزيد من الهجمات القاتلة في سوريا خلال عام 2022، بحسب تقرير لموقع "فويس أوف أميركا".

ويأتي هذا التحذير بعد ازدياد هجمات داعش في الأسابيع الأخيرة، ضمت ضربتين أعلن داعش مسؤوليته عنهما في المناطق الشرقية والوسطى.

والإثنين، أعلن داعش مسؤوليته عن هجوم على نقطة تفتيش تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في دير الزور.

وفي اليوم نفسه، قتل خمسة جنود من قوات حكومة دمشق وأصيب 20 بجروح في وقت متأخر من الأحد، عندما هاجم مرتزقة داعش حافلتهم العسكرية على طريق سريع في البادية السورية، بحسب وكالة الأنباء التابعة لحكومة دمشق (سانا).

وتتعرض حافلات نقل القوات التابعة لحكومة دمشق لهجمات متكررة، ففي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لقي 14 عسكرياً مصرعه وجرح 3 آخرون في انفجار عبوتين ناسفتين استهدف حافلتهم.

وفي هذا السياق، قال كولين كلارك، باحث أول في مركز سوفان ومقره نيويورك، للإذاعة، إن "الديناميكيات الأمنية المحلية على الأرض في سوريا لم تتغير".

وشدد على أنه "لم يتغير شيء، الكل لا يزال ضد داعش، الذي يواجه بدوره بعض التحديات بما في ذلك توليد الزخم على مدى فترة زمنية مستدامة".

وخسر داعش، الذي سيطر على أجزاء من سوريا والعراق عام 2014، جميع الأراضي التي كانت تحت سيطرته عام 2019.

ومع ذلك، يواصل شن تمرد منخفض المستوى في العراق وسوريا على حد سواء.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، قُتل ما لا يقل عن 600 شخص في عشرات الهجمات التي نفذها داعش العام الماضي في سوريا.

وقال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان ، للموقع: " شهدنا العام الماضي ارتفاعا في الهجمات التي يتبناها داعش سواء في مناطق سيطرة النظام أو قوات سوريا الديمقراطية، لذلك من الطبيعي أن نتوقع المزيد من الهجمات المعقدة في العام الجديد"

(ش ع)