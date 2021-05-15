​​​​​​​تقرير: تصرفات أردوغان تقوض الاستقرار في الشرق الأوسط

وقال أكاديميون أمنيون بارزون إن تركيا "تقوض الأهمية الاستراتيجية للناتو" في الشرق الأوسط، حيث تصعّب الحملات العسكرية التي تشنها أنقرة على التحالف تحقيق الاستقرار، بحسب تقرير لصحيفة ذا ناشيونال الإماراتية.

وتتسبب تصرفات أنقرة في صعوبات كبيرة لحلف الناتو، حيث ترسل المزيد من القوات لتحقيق الاستقرار في العراق، في حين أن تركيا، التي انضمت إلى الحلف عام 1952، تنفذ عملياتها العسكرية في شمال البلاد. وقالت ماريا فانتابي، المستشارة الخاصة لمركز الحوار الإنساني: "من خلال القيام بذلك، فإنه يقوض في الواقع أهمية ووزن الناتو الاستراتيجيين". وقالت إن هذا كان "تحديًّا رئيسيًّا" للناتو.

وفي هذا الأسبوع، قال وزير الدفاع اليوناني إن التوترات بين تركيا وأعضاء الناتو الآخرين تمثل أكبر تهديد لتماسك الحلف في أعقاب الأعمال العدائية لأنقرة في شرق البحر المتوسط.

وصنف المحللون تركيا إلى جانب إيران كواحد من أكبر المخاطر على أمن الشرق الأوسط. ستكون تركيا لاعبًا كبيرًا للغاية في الشرق الأوسط إذ تتدخل في ليبيا، وتتدخل في سوريا، وتنفذ هجمات في العراق، وتحاول التدخل في لبنان وتريد أن تتوغل في اليمن. وقال في هذا السياق فالي نصر من جامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة "هذه في النهاية قضية تخص الناتو".

وسلط فالي نصر من جامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة الضوء على تورط تركيا العدواني في دعم أذربيجان في نزاعها في قره باغ العام الماضي، باستخدام طائرات بدون طيار وتجنيد مرتزقة سوريين.

وقال نصر في ندوة لمعهد روسي البريطاني عبر الإنترنت، بعنوان "شرق أوسط متغير وانعكاساته على الناتو"، إن تصرفات تركيا تعني أنه سيكون من الصعب على الحلف بشكل متزايد حل المشاكل مع "اضطراب رئيس في المنطقة" في ظل هذا "الوضع التوسعي".

إلى ذلك دعا مايكل ستيفنز المحلل في معهد روسي الناتو إلى "تصعيد الحديث والتحدث عن ضمانات أمنية طويلة المدى" يمكن أن يقدمها للشرق الأوسط على مدى الثلاثين عامًا القادمة. وقال إن المنطقة أدركت الآن أن روسيا والصين "ليستا خيارين حقيقيين" في توفير الأمن، وأن أميركا هي الدولة الواقعية الوحيدة التي لديها القوة لتقديم الاستقرار.

(م ش)