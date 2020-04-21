​​​​​​​تقرير: تركيا نحو نهج سياسة إيران وعداوة أمريكا

منذ عام 2002 عندما وصل رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية إلى السلطة، وحتى عام 2016 احتدم الجدل بين مراقبي الوضع التركي في الولايات المتحدة وطُرحت أسئلة، هل لا تزال أنقرة حليفة؟ وفي الواقع كانت نتيجة هذه النقاشات واضحة ولا لبس فيها "أن تركيا لم تعد حليفة".

وفي هذه الأيام فتحت هذه النقاشات من جديد، هل عداء تركيا هو انحراف مؤقت أم طويل الأمد؟، هل هو أشبه بقدوم نجم الدين أربكان إلى السلطة في 1996-1997 و محمد مرسي في مصر في 2012-2013 ، أو شبيهة بالثورة الإيرانية ؟

تختلف الآراء حول من يدّعي أن العلاقة المتوترة مع تركيا هي مؤقتة وبأنهم عاجلاً أم آجلا سيعودون إلى الأيام الخوالي، ولكن هناك الكثير من المحللين وأعضاء الكونغرس في واشنطن يخالفون الرأي الأول ويقولون ان العلاقة المتوترة مع أنقرة ستدوم فترة طويلة.

لفهم الجدل الأمريكي، يحتاج المرء إلى العودة إلى الفترة الممتدة من انضمام تركيا إلى الناتو عام 1952 إلى الانتخابات الرئيسية لعام 2002 "حوالي خمسين سنة"؛ كانت العلاقات الأمريكية التركية، على الرغم من أنها لا تخلو من العوائق (أبرزها الغضب المتبادل بشأن قبرص في عام 1964)، بسيطة وجيدة لدى كلا الطرفين، حيث تمتعت تركيا طيلة تلك الفترة بحماية واشنطن من الاتحاد السوفييتي، وكذلك اعتمدت بدورها الولايات المتحدة على حليف موثوق به في المنطقة.

أدى تطوران إلى تقويض هذا الاستقرار في التسعينات: الانهيار السوفييتي وتدهور الأحزاب السياسية التركية التي تغلغل فيها الفساد وعدم الكفاءة، استغل الإسلاميون وهم قوة صغيرة منذ أيام أتاتورك، هذه التغييرات، حيث وصلوا لفترة وجيزة إلى السلطة في 1996-1997 دفعهم الجيش جانبا دون معالجة المشاكل الكامنة.

وجاءت نقطة التحول بعد وقت قصير من فوز حزب العدالة والتنمية في 1 مارس 2003 ، ورفض البرلمان التركي السماح للقوات الأمريكية باستخدام الأراضي التركية كقاعدة للحرب على نظام صدام حسين في العراق، حيث كان التغيير المذهل بعد 50 عامًا من التحالف القوي ، وتجاهل المسؤولون الأمريكيون هذا الرفض، وواصل الرئيس جورج دبليو بوش علاقاته الوثيقة مع أردوغان ، الذي ساعده شخصيا في تجاوز الحظر القضائي ليصبح رئيسا للوزراء، ووصف باراك أوباما أردوغان بأنه أحد زعمائه الخمسة المفضلين، امتدحه دونالد ترامب واسترضاه.

يدل الود الدائم لهؤلاء الرؤساء الثلاثة على إحجام البيت الأبيض عن الاعتراف بالتغيرات الأساسية في تركيا، وبالمثل، حاولت وزارة الدفاع الإبقاء على الأيام الخوالي، وتعاونت وزارة الخارجية بنفس القدر مع تركيا .

وبهذه الروح ، يسلط الفرع التنفيذي في أمريكا الضوء على أهمية أن تركيا يحكمها رجل إسلامي قوي يسيطر على أقوى المؤسسات في تركيا: الجيش ، المخابرات ، الشرطة ، القضاء ، البنوك ، الإعلام ، المجالس الانتخابية، المساجد، والنظام التعليمي، بالإضافة الى قيامه بتطوير جيش خاص يلاحق من يخالفه علانية.

على سبيل المثال، قم بالتوقيع على عريضة، قد يتم تصنيفك على أنك إرهابي وينتهي بك الأمر في السجن، ومع تضاؤل ​​شعبية أردوغان، إلا أنه اعتمد بشكل متزايد على الاحتيال الانتخابي، وسجن قادة المعارضة وجعل رجاله يهاجمون مكاتب الأحزاب المتنافسة.

من المفيد رؤية تركيا وهي تمر بنسخة شبيهة من الثورة الإسلامية الإيرانية، ويشهد العالم بالحركة البطيئة لإيران الثانية قيد الصنع.

وتبع ذلك تحول هائل في المواقف التركية تجاه الغرب بشكل عام، والولايات المتحدة بشكل خاص في عام 2000، قبل وقت قصير من تولي أردوغان منصبه، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن أكثر من نصف الأتراك مؤيدون لأمريكا، وانخفض هذا إلى 18 في المئة خلال فترة ولايته، وتنتشر معاداة أمريكا الآن في السياسة، ووسائل الإعلام، والأفلام، والكتب المدرسية، وخطب المساجد، وما بعدها.

لقد أصبح العداء متبادلاً، ودفع الغضب من شراء تركيا لنظام الصواريخ الروسي S-400 الكونغرس إلى استبعاده من برنامج F-35، بعد عقود من تجنب التصويت على قرار الإبادة الجماعية للأرمن بدافع القلق على الحساسيات التركية، وصوّت مجلس النواب في عام 2019 لصالح الاعتراف بالمجازر العثمانية ضد الأرمن.

لا يوجد سبب وجيه لتوقع أن يجد الأمريكيون استقبالًا أكثر ودياً في أنقرة بعد رحيل أردوغان، نعم، يبلغ من العمر ستة وستين عامًا، ويعاني من أمراض مختلفة، لكن المرشحين الذين تم اختيارهم لأن يكونوا خليفته (مثل سليمان سويلو) يلتزمون بشكل وثيق برأي أردوغان، علاوة على ذلك، فإن المسارات السياسية الرئيسية الأخرى في تركيا، القوميين واليساريين، أكثر عداءً من حزب أردوغان. وباستثناء قلة قليلة، فإن جميع الأحزاب الأخرى الموجودة في البرلمان التركي ؛ (MHP ، CHP، Iyi) معادون لأمريكا أكثر من حزب العدالة والتنمية، إنهم في الواقع يتهمون أردوغان بأنه مؤيد لأمريكا.

في الختام ، يجب ألا تقوم السياسات الأمريكية على الأمل في عودة تركيا، لقد ولّت، كما ذهبت إيران. ليست للأبد، ولكن لفترة طويلة جداً، تحتاج الحكومة الأمريكية إلى الاستعداد على المدى الطويل لأنقرة سيئة، وربما مارقة.

وفيما يلي ثماني توصيات للسياسة، تبدأ بأقل التوصيات، للتعامل مع تركيا الجديدة:

1. الشكوى والإدانة، وإلى حد ما، اتخاذ إجراءات بشأن مجموعة من القضايا الخارجية مثل الأتراك الذين يدعمون داعش، وغزو سوريا، وحرمان سوريا والعراق من المياه، وإدانة عمليات تركية في ليبيا، والحفر في المنطقة القبرصية الخالصة الاقتصاد .

2. رفض طلب تسليم فتح الله غولن، حليف أردوغان السابق، والآن عدوه السياسي المميت الذي يعيش في بنسلفانيا.

3. دعوة الأكراد، جماعة غولن، والشخصيات البرلمانية المعارضة، وغيرهم، إلى اجتماعات رفيعة المستوى في واشنطن، للإشارة إلى دعمهم.

4. فك الارتباط اقتصاديًا، على سبيل المثال حظر شراء الديون السيادية التركية، واستبعاد شركات الطاقة التركية، وإصدار رسوم مكافحة الإغراق على الصلب.

5. إضافة تركيا إلى قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA) كردّ على شراء تركيا لنظام الصواريخ الروسي S-400.

6. سحب الأسلحة النووية من قاعدة انجرليك .

7. سحب القوات الأمريكية من تركيا.

8. طرد تركيا من منظمة حلف شمال الأطلسي، على الرغم من أن اللوائح الداخلية لحلف شمال الأطلسي لا توفر وسيلة للإطاحة بالأعضاء، إلا أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تسمح للأغلبية بالإجماع بالتخلص من دولة مارقة.

(م ش)