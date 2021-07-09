​​​​​​​تقرير: صور القصر الصيفي الفخم لأردوغان تثير غضب الأتراك الجائعين

وأثارت الصور التي تم نشرها مؤخراً للقصر الصيفي الجديد للرئيس التركي رجب طيب أردوغان غضب المدنيين الأتراك الذين يكافحون لتوفير الطعام لعائلاتهم، حسبما ذكرت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية.

وبُني هذا القصر قبل عامين، وظهرت الصور الأولى للقصر الذي تبلغ تكلفته 74 مليون دولار شمال مرماريس في الوقت الذي يصارع فيه الجمهور التركي مع زيادة الفقر ومستويات قياسية من التضخم.

وتزامن نشر الصور مع تعليقات ساخرة وعلى نطاق واسع من زوجة أردوغان أمينة، التي اقترحت على الناس تقليل حصص وجباتهم لمنع الهدر. أدّت تعليقاتها إلى موجة من السخرية من المواطنين، حيث سلّط الكثير الضوء على اقتناء زوجة أردوغان للماركات العالمية الفاخرة.

وقال حسن أوزبيليك، وهو رجل متقاعد بالغ من العمر 71 عاماً والذي يبيع المناديل الورقية في إسطنبول، للصحيفة: "يطلبون منا أن نقلل من طعامنا، لكن لديهم المال لإنفاقه على حقائب اليد وبناء قصور فاخرة في مرماريس".

ويقول النائب المعارض بوراك أرباي، إن الشعب التركي "سئم وتعب" من نفاق زعماء بلادهم.

وأضاف "الأمر لا يتعلق فقط (بالقصر) هنا، هناك قصر في أنقرة، وقصر في وان. يتعلق الأمر بكل هذه الطائرات الخاصة والطائرات النفاثة. يكافح الناس من أجل رغيف الخبز، ويرون في نفس الوقت كل هذا الترف والإسراف وبالطبع، سيغضبون".

(م ش)