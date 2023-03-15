​​​​​​​تقرير: إيران تعدم شخص واحد كل 14 ساعة

كشف مركز الإحصاء الإيراني في تقريره الجديد، أن عدد الأشخاص الذين أُعدموا في إيران وروجهلات (شرق كردستان)، ارتفع بنسبة 24 في المئة منذ بداية فصل الشتاء هذا العام، مقارنة بالسنوات الخمسة عشر الماضية، بحسب ما أفادت وكالة روج نيوز.

وحسب التقرير فإنه بين عامي 2008 و2022، تم إعدام شخص كل 17 ساعة، لكن منذ بداية عام 2023، فإن الإحصائية ارتفعت لتصل إلى إعدام شخص واحد كل 14 ساعة.

وبحسب الإحصائيات الواردة في التقرير، فقد إعدام ما لا يقل عن 7850 شخصاً في إيران وروجهلات (شرق كردستان)، منذ بداية عام 2008.

وأوضح التقرير أن ما لا يقل عن 113 شخصاً في إيران أعدموا في أول 65 يوم من هذا العام.

ويتم تنفيذ معظم أحكام الإعدام في طهران وألبورز وأورمية وخراسان ورزوي وسيستان وبلوشستان.

ووفقاً لتقرير منظمة العفو الدولية، تأتي إيران بعد الصين في المرتبة الثانية من بين الدول التي يتم فيها تنفيذ عقوبة الإعدام.

من ناحية أخرى، وبحسب الإحصائيات، فقد تم إعدام ما لا يقل عن 22 مواطناً كردياً فيروجهلات (شرق كردستان)، ومدن أخرى في إيران خلال الشهرين الماضيين، خمسة منهم على الأقل هم من السجناء السياسيين و28 آخرين من السجناء القضائيين.

وبعد اندلاع انتفاضة "Jin, Jiyan, Azadî" (المرأة، الحياة، الحرية)، تم إعدام 4 متظاهرين بينهم شخص كردي، وحُكم على أكثر من 110 أشخاص بالإعدام.

(ي م)